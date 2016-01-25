AB'de gündem sınır kontrolü



Sığınmacı krizine karşı ortak çözümün geliştirilmesi, AB içişleri bakanlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bakanlar, Schengen sisteminin 2 yıl askıya alınmasını tartışacak. Schengen sisteminin askıya alınmasının ekonomi ve Euro Bölgesi üzerinde ciddi etkilerinin olması bekleniyor.

Ortak iradeye varılabilecek mi?

Toplantıdan bağlayıcı kararlar çıkması beklenmiyor. Gözlemciler, toplantının, sığınmacı krizi nedeniyle ayrılıkların derinleştiği birlik üyelerinde ortak iradeye varılıp varılamayacağı açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, sınır kontrollerine süresiz kaydıyla devam edileceğini açıkladı.

Bu arada sığınmacı krizinde Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) bünyesinde ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısını azaltmak için daha etkin önlemler alınmasını isteyen yetkililerin sayısı artıyor.

Alman Hristiyan Demokratlar'dan yeni öneri

CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner'in sığınmacı sayısının azaltılması için gündeme getirdiği yeni öneriler parti içinde olumlu yankı buldu. Başbakan Merkel'e yakınlığıyla bilinen isimlerden, CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, "önerilere sıcak baktığını" ifade etti.

CDU'nun Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Julia Klöckner'e destek verdi. Ortak Avrupa çözümü için tüm güçlerin seferber olması gerektiğini kaydeden Kauder, bununla birlikte milli çözümleri hayata geçirmenin de önemli olduğunu vurguladı.

"Avrupa'nın felaket yılı olabilir"

DW editörü Barbara Wesel, Schengen ile ilgili gelişmeleri şöyle yorumlamıştı:

"Schengen artık kurtarılabilir mi? Sınırların olmadığı Avrupa idealini yaşatabilmek için planlanan dış sınırların korunması, ortak mülteci politikası ve diğer birçok olumlu proje için geç kalınmış olabilir. Mülteci baskısını azaltmak için Türkiye ile varılan kuşku götürür anlaşma şimdiye kadar mülteci sayısını azaltmaya yaramadı. Suriye krizine çözüm bulma çabaları da Suudi Arabistan ile İran arasında patlak veren gerginlik yüzünden tehlikeye girdi. Manzara umut vermiyor. Avrupa yılla kötü girdi. Biraz olsun iyimserlik kazandıracak hiçbir emare bulunmuyor. Önümüzdeki aylarda kötü gidişata dur denemez ise 2016 Avrupa'nın felaket yılı olabilir."