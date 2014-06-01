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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere, AB'den ayrılacak mı?

Alman 'Der Spiegel' dergisine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, Jean-Claude Juncker'in Komisyon Başkanı olması halinde ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı tehdidinde bulundu

01 Haziran 2014 21:15


Almanya'nın haftalık haber dergisi 'Spiegel'in haberine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, eski Euro Bölgesi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Lüksemburglu politikacı Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağı tehdidinde bulundu.

Spiegel, Cameron'ın geçen salı günü Brüksel'deki AB zirvesinde gündeme getirdiği tehdidin ardından Başbakan Angela Merkel'in de zirvede başlangıçta İngiltere ile hareket ettiği ve Juncker karşıtlarının yanında aldığını iddia etti. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda Komisyon Başkanlığı ile ilgili hızlı bir oylama yapılmasını engellemeye çalıştığı ifade edilen Merkel'in liderler zirvesi öncesinde, oylamanın 'savaş ilanı' olacağını söylediği de ileri sürüldü.

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel geçen cuma günü uzun süren suskunluğunun ardından AB Komisyonu Başkanlığı için Jean-Claude Juncker'i desteklediğini açıklamıştı.

Cameron'ın Avrupa Parlamentosu'ndan zaferle çıkan Juncker'i '80'lerin yüzü' şeklinde nitelendirdiği ve Juncker'in gelecek beş yılın sorunlarını çözemeyeceği eleştirisinde bulunduğu belirtiliyor.

Muhafazakar Avrupalı politikacı Juncker de basında yer alan bu haberlere yanıt verdi.

Avrupalıların kendilerine şantaj yapılmasına izin vermemesi gerektiğini belirten Juncker, hem muhafazakar hem de sosyalist birçok Avrupalı liderin kendisini desteklediğini söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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