AB'de bütçe krizi zirvesi



AP temsilcileri bütçede yüzde 8'lik bir artış talep ederken AB ülkeleri artışın yüzde 3,4 ile sınırlanmasını talep ediyor.

Hükümetler ile AP'nin temsilcilerinin geceyarısına kadar bir anlaşmaya varamaması halinde yeni bir bütçe tasarısının hazırlanması gerekiyor.

Bugünkü toplantıda İngiltere ile yaşanan "fatura krizi"nin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ekim ayı sonunda yapılan AB zirvesinde İngiltere'den 1 Aralık'a kadar AB ortak bütçesine 2,1 milyar euro ödeme yapması talep edilmiş, İngiltere Başbakanı David Cameron ise ödeme talebine tepki göstermişti. Talebi "kabul edilemez" olarak niteleyen Cameron, bu miktarın 1 Aralık'a kadar ödenmeyeceğini açıklamıştı.

Üzerinde durulan çözüm önerileri arasında faturanın takside bağlanması bulunuyor. Ancak bu, iade bekleyen AB üyelerinin mağdur olması anlamına geliyor.

AB'nin üye ülkelerin milli gelirlerini hesaplama yöntemini değiştirerek kayıt dışı ekonomiyi ve Ar-Ge yatırımlarını daha fazla dikkate alması nedeniyle İngiltere ve Hollanda yeni faturalarla karşılaşmış, Almanya, Fransa, Danimarka, Polonya ve Avusturya bundan kârlı çıkarak bütçeden iade yapılacak üye ülkeler arasında yer almıştı.

AB kurallarına göre 1 Aralık'a kadar ödenmesi gereken, üye ülkelerin ortak bütçeye katkılarını güncelleyen faturadan İngiltere'nin payına 2 milyar 125 milyon euro, Hollanda'nın payına 642,7 milyon euro düşmüştü.