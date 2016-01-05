ABD'den Volkswagen'e dava



ABD Adalet Bakanlığı, Volkswagen'in ABD'de sattığı yaklaşık 600 bin dizel araçta hileli yazılım kullanarak emisyon testlerini çarpıttığını savunuyor. Şirketin temiz hava yasalarını (Clean Air Act) 4 ayrı noktada ihlal ettiği ileri sürülüyor. Reuters haber ajansına göre, araç başına kesilecek 37 bin 500 dolarla ceza miktarının 90 milyar doları aşma ihtimali bulunuyor.

Toplu davayla birleştirilecek

Michigan eyaletindeki Detroit federal mahkemesinde açılan dava, daha sonra Kaliforniya eyaletine kaydırılacak. Emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki 500'ün üzerindeki müşterisinin Volkswagen şirketi hakkında açtığı toplu davaya Kaliforniya eyaletinde bakılması kararlaştırılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan John Cruden, konuyla ilgili açıklamasında, "ülkemizin yasalarına yönelik ihlallerin tazmin edilmesi için Volkswagen'e karşı tüm yasal yollar kullanılacak" ifadesini kullandı.

'Ne yaptıklarını biliyorlardı'

ABD Adalet Bakanlığı'nın adı açıklanmayan bir sözcüsü, "Volkswagen yetkilileri ne yaptıklarını biliyordu, sonucunun insan sağlığını olumsuz etkilediğini bildikleri halde yasaları kasten ihlal ettiler" dedi.

Volkswagen sözcüsü, "İddianameyi inceleyene kadar iddialarla ilgili bir açıklamada bulunmayacağız. Volkswagen, iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için ABD resmi kurumlarıyla yakın şekilde çalışmaya devam edecek" dedi.

Ceza davası soruşturması sürüyor

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, bu davanın yanı sıra Volkswagen yöneticileri hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla bir ceza davası açılabileceğine dikkat çekti.