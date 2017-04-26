ABD'den Türkiye'ye harekat eleştirisi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta PKK ve PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner saldırıların Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından onaylanmadığını belirterek kaygılı olduklarını söyledi. "Bu kaygılarımızı Türkiye hükümetine doğrudan ilettik” diyen Mark Toner "Bu saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı ve partnerimiz olan güçlerin talihsiz kayıplarına yol açtı” diye konuştu.

Sözcü Mark Toner "PKK konusundaki kaygılarını anlıyoruz ancak bu tarz harekâtlar dürüst olmak gerekirse koalisyonun IŞİD'e karşı mücadele çabalarına ve bu savaşı yürüten karadaki ortaklarımıza zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Reuters'in haberine göre Amerikalı bir komutan YPG komutanlarıyla birlikte Suriye sınırı yakınında saldırının düzenlendiği bölgede incelemelerde bulundu. YPG Karaçok Dağı'nda medya merkezi, radyo istasyonu ve iletişim biriminin de olduğu karargâhının vurulduğunu açıkladı. YPG Sözcüsü Redur Helil saldırıda 20 savaşçılarının hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır olmak üzere 18 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed de ABD'den Türkiye’ye karşı hava koruması talep ettiklerini söyledi.

IKBY: Sorunların kaynağı PKK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı da Sincar Dağı'ndaki operasyonda 5 Peşmergenin hayatını kaybettiğini ve 9'unun da yaralandığını açıkladı. Açıklamada "Meydana gelen tüm sorunların ve çatışmaların sebebi PKK'nın Şengal'deki varlığıdır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reuters haber ajansına verdiği mülakatta operasyonun ABD, Rusya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne önceden iletildiğini söylemiş, Peşmergelerin ölmüş olmasının arzu edilmediğini ve üzüntü verici olduğunu ifade etmişti. Erdoğan "Sincar bölgesi bizim için ikinci bir Kandil’dir. Biz ikinci bir Kandil’in oluşmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuşmuştu.

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DW, Reuters / EC, BK