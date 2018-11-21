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Deutsche Welle

ABD'den Somali'de Eş Şebab operasyonu

ABD, Somali'de Eş Şebab militanlarına yönelik iki hava saldırısı düzenledi. Somali hükümetiyle işbirliği içinde gerçekleştirilen saldırılarda 37 militanın öldürüldüğü açıklandı.

21 Kasım 2018 00:10

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Somali'nin Debatscile bölgesindeki Eş Şebab militanlarını hedef alan iki ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ilkinde 27, ikincisinde ise 10 Eş Şebab mensubunun öldüğü duyuruldu. Operasyonlara ilişkin açıklamada, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapıldı.

AFRICOM, operasyonların Eş Şebab'la mücadelesini sürdüren Somali hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Somali hükümetine destek amacıyla düzenlenen operasyonların, "Eş Şebab'ın gelecekte yeni saldırılar gerçekleştirme kapasitesine, liderler arasındaki iletişim ağına ve bölgedeki manevra kabiliyetine sekte vurduğu" açıklandı.

ABD: Sivil can kaybı yok

Saldırılarda ölen ya da yaralanan sivil olmadığı değerlendirmesi yapan AFRICOM, Eş Şebab'ın "güvenli bölgelerden" faydalanarak yapılanıp Somali halkına saldırmasını engellemeye yönelik çabalarını sürdürme taahhüdünü yineledi.

ABD, Somali'de yerel güvenlik güçleri ve Afrika Birliği misyonu AMISOM bünyesindeki askerlerle işbirliği içinde terörle mücadele operasyonları yürütüyor.

Somali'de bir şeriat devleti kurmak isteyen El Kaide bağlantılı Eş Şebab, ülkedeki hükümet binaları, otel ve restoranlara sık sık saldırılar düzenliyor.

DW,dpa/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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