ABD'den Rusya'ya taciz suçlaması

ABD kaynaklarına göre, Rus savaş uçakları Baltık Denizi'ndeki
bir Amerikan savaş gemisi yakınlarında saldırı simülasyonu
gerçekleştirdi. Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı
yetkili, “Rus SU-24'leri pazartesi ve salı günleri ‘Donald Cook'
adlı destroyere birkaç yüz metre uzağından uçtu” dedi.
Silahsız oldukları anlaşılan
Rus savaş uçaklarının salı günkü
alçak uçuş sırasında denizde dalga yarattığı ve bir Rus askeri
helikopterinin de fotoğraf çekmek üzere destroyere yaklaştığı
belirtildi. Amerikan savaş gemisinden yapılan telsiz çağrılarına
Rus pilotlar tarafından karşılık verilmediği öğrenildi. ‘Donald
Cook'un kaptanı ‘tehlikeli ve amatörce' olarak nitelediği
uçuşların incelenmekte olduğunu duyurdu.
Polonya ziyaretinden dönmekte olan Amerikan savaş gemisinin
havadan taciz sırasında uluslararası sularda ve Kaliningrad'a
130 kilometre mesafede seyrettiği açıklandı.
ABD'nin Rusya'yı Doğu Avrupa'daki
NATO müttefiklerine
saldırmaktan caydırma amacıyla bölgedeki askeri mevcudiyetini
İkinci Dünya Savaşı sonrasının en yüksek seviyesine çıkartma
karar iki süper güç arasında gerginliğe yol açmıştı.
Üç Baltık ülkesi NATO'dan topraklarında 300 ila 800 mevcutlu
tabur üslendirilmesini talep etmişti. Baltık ülkelerinin
saldırganca davranışlarını arttırmakla suçladığı Rusya, saldırı
planlarıyla ilgili planların mesnetsiz olduğunu duyurmuştu.