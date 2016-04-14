ABD'den Rusya'ya taciz suçlaması

ABD kaynaklarına göre, Rus savaş uçakları Baltık Denizi'ndeki

bir Amerikan savaş gemisi yakınlarında saldırı simülasyonu

gerçekleştirdi. Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı

yetkili, “Rus SU-24'leri pazartesi ve salı günleri ‘Donald Cook'

adlı destroyere birkaç yüz metre uzağından uçtu” dedi.

Silahsız oldukları anlaşılan

Rus savaş uçaklarının salı günkü

alçak uçuş sırasında denizde dalga yarattığı ve bir Rus askeri

helikopterinin de fotoğraf çekmek üzere destroyere yaklaştığı

belirtildi. Amerikan savaş gemisinden yapılan telsiz çağrılarına

Rus pilotlar tarafından karşılık verilmediği öğrenildi. ‘Donald

Cook'un kaptanı ‘tehlikeli ve amatörce' olarak nitelediği

uçuşların incelenmekte olduğunu duyurdu.

Polonya ziyaretinden dönmekte olan Amerikan savaş gemisinin

havadan taciz sırasında uluslararası sularda ve Kaliningrad'a

130 kilometre mesafede seyrettiği açıklandı.

ABD'nin Rusya'yı Doğu Avrupa'daki

NATO müttefiklerine

saldırmaktan caydırma amacıyla bölgedeki askeri mevcudiyetini

İkinci Dünya Savaşı sonrasının en yüksek seviyesine çıkartma

karar iki süper güç arasında gerginliğe yol açmıştı.

Üç Baltık ülkesi NATO'dan topraklarında 300 ila 800 mevcutlu

tabur üslendirilmesini talep etmişti. Baltık ülkelerinin

saldırganca davranışlarını arttırmakla suçladığı Rusya, saldırı

planlarıyla ilgili planların mesnetsiz olduğunu duyurmuştu.