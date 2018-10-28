ABD'den Riyad'a şeffaf soruşturma çağrısı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Bahreyn'de görüştüğü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'e gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şeffaf soruşturma yapmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.

Mattis, "[Konuyu] tartıştık. Daha önce de görüştüğümüz konular, şeffaf ve kapsamlı soruşturmanın gerekliliği. Dışişleri Bakanı Cubeyr de hiçbir ön koşul olmadan bu konuda hemfikir. Cubeyr 'Neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor' dedi" diye konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Riyad yönetimi, olaydan 18 gün sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmiş ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, Cumartesi günü yaptığı açıklamada cinayetle ilgili olarak tutuklanan şüphelileri Türkiye'ye iade etmeyeceklerini ve yargılamanın ülkesinde yapılacağını söylemişti. Türkiye'deki savcılık ise zanlıların iadesi için Suudi Arabistan adli makamlarına resmen başvurmuştu.

Suudi Arabistan'a yaptırım tartışmaları

Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanması çağrıları karşısında ABD ve Batılı ülkeler henüz bir net bir tavır sergilemedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel cinayet aydınlatılana kadar Riyad'a silah satışıma karşı olduğunu açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise silah ticaretiyle Kaşıkçı cinayeti arasında bir bağ olmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump olayın sonuna kadar takipçisi olacağını söylese de sık sık Suudi Arabistan ile Washington arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere vurgu yapıyor.

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