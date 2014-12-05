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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den rehine operasyonu

El Kaide örgütü Amerikalı bir rehineyi öldüreceği tehdidinde bulundu. Obama, operasyonla rehineyi kurtarma emri verdi ancak kaçırılan gazeteci opersayon düzenlenen yerde değildi.

05 Aralık 2014 12:47


ABD ordusunun, El Kaide'nin Yemen'deki kolu tarafından rehin tutulan gazeteciyi kurtarma operasyonunda başarısız olduğu bildirildi. Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamada, örgütün elindeki bir çok farklı ülkeden rehinenin kurtarılabildiği ancak aralarında Amerikalı gazateci Luke Somers'ın olmadığı açıklandı. Kurtarılan rehinelerin kimliklerine dair bilgi verilmedi.

ABD hükümetinin, El Kaide örgütünün internetten yayınladığı bir video üzerine harekete geçtiği belirtiliyor. Örgüt yayınladığı videoda 33 yaşındaki gazeteciyi öldürmekle tehdit ediyor. Videoda ABD'ye tüm şartları yerine getirmek üzere üç gün süre tanındığı aksi halde gazetecinin öldürüleceğinin söylendiği belirtiliyor.

Gazeteci ve foto muhabiri Luke Somers, yaklaşık bir yıl önce Yemen'in başkenti Sana'da kaçırılmıştı. Washington Post gazetesi, geçtiğimiz haftalarda kurtarma operasyonu düzenlendiği ancak başarısız olunduğunu yazmıştı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunda Yemen güvenlik güçleriyle işbirliği yapıldığı belirtildi.

Videoda konuşan örgüt üyesinin, Washington'dan taleplerini söylemediği, ABD'nin Irak ve Suriye, Somali ve Yemen'deki saldırılarını eleştirdiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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