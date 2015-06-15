T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Libya'ya operasyon

ABD Savunma Bakanlığı, Libya'nın doğusunda bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Libya hükümeti, saldırıda El Kaide liderlerinden Muhtar Belmuhtar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

15 Haziran 2015 11:16


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steve Warren, önceki gece düzenlenen operasyonla ilgili bilgilerin değerlendirildiğini, sonuçların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

Libya haber ajansı Lana, uluslararası alanda resmen tanınan Tobruk hükümetine dayandırdığı haberinde, ABD'nin hava saldırısında Bingazi'nin yaklaşık 160 kilometre batısındaki Ecdebiye'de bir çiftliğin hedef alındığını duyurdu. Ensar'uş Şeria hareketinin liderleriyle buluşan Belmuhtar'ın saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya'da faaliyet gösteren Ensar'uş Şeria hareketi, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle BM terör listesine alınmıştı.

Cezayir baskınından sorumlu

Cezayir doğumlu Muhtar Belmuhtar, 2013 yılında Ceyazir'deki bir doğalgaz tesisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuluyordu. Saldırıda ABD vatandaşları da can vermişti.

Muhtar Belmuhtar, El Murabitun isimli cihatçı örgütün liderliğini yapıyordu. Kuzey Afrikalı iki cihatçı örgüt bir süre önce Murabitun adı altında birleştiklerini ilan etmişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya'da başlayan kaos ve şiddetin önü alınamıyor.

İslamcı milisler geçen yıl başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır Libya'da milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Savunma Bakanlığı Libya KaideMuhtar BelmuhtarSavunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steve WarrenLibyaLanaTobrukABDBingaziEcdebiyeBelmuhtarEnsar KaideCeyazirBelmuhtar MurabitunAfrikalıMurabitunKaddafiTrablus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24