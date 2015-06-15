ABD'den Libya'ya operasyon



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steve Warren, önceki gece düzenlenen operasyonla ilgili bilgilerin değerlendirildiğini, sonuçların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

Libya haber ajansı Lana, uluslararası alanda resmen tanınan Tobruk hükümetine dayandırdığı haberinde, ABD'nin hava saldırısında Bingazi'nin yaklaşık 160 kilometre batısındaki Ecdebiye'de bir çiftliğin hedef alındığını duyurdu. Ensar'uş Şeria hareketinin liderleriyle buluşan Belmuhtar'ın saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya'da faaliyet gösteren Ensar'uş Şeria hareketi, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle BM terör listesine alınmıştı.

Cezayir baskınından sorumlu

Cezayir doğumlu Muhtar Belmuhtar, 2013 yılında Ceyazir'deki bir doğalgaz tesisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuluyordu. Saldırıda ABD vatandaşları da can vermişti.

Muhtar Belmuhtar, El Murabitun isimli cihatçı örgütün liderliğini yapıyordu. Kuzey Afrikalı iki cihatçı örgüt bir süre önce Murabitun adı altında birleştiklerini ilan etmişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya'da başlayan kaos ve şiddetin önü alınamıyor.

İslamcı milisler geçen yıl başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır Libya'da milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.