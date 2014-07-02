ABD’den kınama



Obama yönetimi, Filistinli bir gencin öldürülmesini kınadı. Bunun korkunç bir cinayet olduğunu belirten ABD yönetimi, suçluların yargı önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 17 yaşındaki Muhammed Ebu Kadir'in ölümünün araştırılmasına büyük önem verdiğini yazdı. Rice, ayrıca ABD'nin gencin ailesi ve Filistin halkına baş sağlığı dilediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de yayınladığı bildiride, cinayeti “iğrenç” olarak nitelendirdi ve “Filistin halkına taziyelerimizi yeterince ifade edebilecek kelime yok” şeklinde konuştu.

Bu trajedinin yetkililer tarafından araştırıldığını belirten Kerry, olayın çok sayıda İsrail ve Filistin yetkili tarafından kınandığını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "Kimse kendi kendine hukuk aramasın" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere de kınadı

İngiltere Başbakanı David Cameron da Filistinli gencin öldürülmesini kınayan bir açıklama yaptı. Cameron, İsrailli ve Filistinlilerin tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması istedi.

Filistinli gencin evinin önünde İsrailli ve Filistinliler arasında meydana gelen çatışmalarda en az 65 kişi yaralandı. İsrail polisi alarm durumunu ülke genelinde en yüksek ikinci seviyeye yükseltti.

İsrailli yetkililer ise açıklamalarında temkinli davranıyor ve ölenin kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve ölüm nedeninin araştırıldığını belirtiyorlar.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas gencin ölümünden İsrailli radikalleri sorumlu tuttu. Gencin cesedi, Kudüs'teki bir ormanda bulunmuş ve İsrailli üç gencin ölümünün intikamını almak amacıyla öldürüldüğü endişesi doğmuştu.