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Dünya
Deutsche Welle

ABD’den Irak’a askeri eğitim takviyesi

Obama yönetimi IŞİD’in son dönemde gösterdiği askeri başarılar üzerine Irak ordusunun eğitimine ağırlık vermeyi planlıyor. Irak’a yüzlerce ek eğitmen gönderilecek.

10 Haziran 2015 12:58


ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'in ilerleyişini durdurabilmek amacıyla Irak'a ek yüzlerce askeri eğitim personeli göndermeyi planlıyor. Obama'nın Irak ordusunun ve Sünni aşiret savaşçılarının kapasitesini artırmak için 500 kadar askeri eğitmen daha gönderilmesi planını gözden geçirdiği açıklandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Alistair Baskey, AFP ajansına yaptığı açıklamada Irak güvenlik güçlerinin eğitiminin hızlandırılması ve donanımının güçlendirilmesi için bir dizi seçenek üzerinde düşünüldüğünü, bu seçenekler arasında askeri eğitim personeli takviyesinin de bulunduğunu kaydetti.

Obama'nın IŞİD stratejisi tartışılıyor

Irak'ın Ramadi ve Suriye'nin Palmira kentlerinde IŞİD'in son dönemde gösterdiği başarı, Obama'nın IŞİD'e karşı askeri stratejisi üzerindeki şüpheleri güçlendirmişti. Obama, şimdiye kadar Amerikan hava desteği ve Irak ordusunun kara harekatlarıyla savaşın kazanılabileceğinden yola çıkıyordu.

Ancak IŞİD'in zaferleri karşısında Amerikan Savunma Bakanlığının yeni bir yaklaşım geliştirmekten ziyade mevcut misyonu genişletme planları yaptığı anlaşılıyor. Pentagon sözcüsü Steven Warren, Irak güvenlik güçlerinin eğitimine ağırlık verilmesinin daha iyi olacağını düşündüklerini belirterek, “Şimdiye kadar eğittiğimiz güvenlik güçleri beklenenden daha iyi bir performans gösterdi. Dolayısıyla daha fazla eğitim verilmesinin herkesin yararına olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Sünniler odak noktası

ABD'nin Irak'taki misyonunda şu anda yaklaşık 3 bin danışman ve eğitmen görev yapıyor. ABD'nin eğitim misyonu ağırlıklı olarak Sünnileri kapsıyor. Sünni aşiretlerin askeri eğitimi şimdiye kadar Irak ordusu üzerinden yapılıyordu. Obama yönetimi şimdi eğitimi doğrudan Amerikan eğitmenlerin vermesini istiyor. Sünni aşiretlere silah sevkiyatının ise Irak merkezi hükümeti üzerinden yürütülmeye devam edileceği belirtiliyor.

Amerikalı eğitmenler şimdiye kadar 8 bin 920 Irak askerine temel askeri eğitim verdi. 2 bin 601 asker de kurslara devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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