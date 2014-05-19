ABD'den Çin'e casusluk davası



Bugün (19.05) Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin Ordusuna mensup oldukları belirtilen 5 kişinin, nükleer enerji, metal, güneş enerjisi ürünleri üzerine faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine sızarak siber casusluk yapmakla suçlandığı kaydedildi.

Ordu mensubu bilgisayar korsanlarının, söz konusu Amerikan şirketlerinin rakibi olan Çin şirketlerine çaldıkları bilgileri servis ettikleri iddia ediliyor.

Yapılan resmi açıklamada, United States Steel Corp, Alcoa Inc ve Allegheny Technologies Inc.'in de içinde bulunduğu 6 Amerikan şirketinin yanı sıra bir de işçi sendikasının Çinli bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu belirtiliyor.

Çin'e yönelik daha önce de casusluk suçlamasında bulunan Washington böylece ilk kez bu suçlamayla Çin vatandaşları hakkında dava açmış oldu.