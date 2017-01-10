ABD'den beş Rus'a yaptırım

Amerikan yönetimi, insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle beş Rus hakkında yaptırım kararı aldı. ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kişiler arasında Rusya'nın FBI'ı olarak bilinen Federal Soruşturma Komitesi Başkanı Alexandr Bastrykin ile eski istihbarat çalışanları Andrey Lugovoy ve Dmitri Kovtun'un da bulunduğu bildirildi.

Lugovoy ve Kovtun, İngiliz makamları tarafından 2006 yılında eski Rus casus Alexandr Litvinenko'nun Londra'da zehirlenerek öldürülmesi olayının baş zanlıları olarak görülüyor. Cinayette sorumlulukları olduğunu reddeden iki isim için İngiltere'nin Rusya'dan iade istemi sonuç vermemişti. Eski FSB elemanı Litvinenko 2000 yılında İngiltere'ye kaçarak İngilizler için muhbirlik yapmaya başlamıştı.

Beş Rus ile ilgili yaptırımların 2012 tarihli Magnitsky Yasası uyarınca yürürlüğe sokulduğu bildirildi. İnsan hakları ihallerine karıştığı düşünülen Ruslara yönelik yasa, yaptırımlara konu olan kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasını ve ABD'ye seyahatlerinin engellenmesini öngörüyor. ABD vatandaşlarının yaptırım listesindeki kişilerle iş ilişkisinde bulunması da yasaklanıyor. Yasa adını, 2009 yılında Moskova'daki bir hapishanede ölen yolsuzluklarla mücadele avukatı Sergey Magnitsky'den alıyor. Yasa kapsamında şimdiye kadar 44 Rus hakkında yaptırım kararı alındı.

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dpa/BK,BÖ