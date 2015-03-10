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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Baltık ülkelerine 3 bin asker

Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında ABD Baltık ülkelerine yaklaşık 3 bin asker gönderiyor.

10 Mart 2015 19:08


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü James Brindle bu askerlerin Estonya, Letonya ve Litvanya'daki tatbikatlara katılacağını kaydetti. Söz konusu askerlerin, bölgedeki NATO birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla önceden planlanmış bir rotasyon kapsamında gönderildiği belirtildi. Ayrıca yaklaşık 750 tank ve diğer başka ağır askeri malzemenin de halihazırda bölgeye ulaştığı bildirildi.

Lavrov'dan eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov NATO'nun Rusya sınırında yaptığı askeri takviyeyi eleştirdi. Lavrov bunun güven sağlanmasına katkıda bulunmadığı uyarısını yaptı.

Lavrov ayrıca Avrupa Birliği’nin de Moskova ve Brüksel arasındaki keskin cepheleşmeyi tırmandırdığını savundu. Rusya Dışişleri Bakanı, AB'nin Doğu Ukrayna'daki barış planlarıyla ilgili hiçbir gelişme kaydedilmiyormuş gibi davrandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ordunun ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağır silahları cepheden çektiğini duyurmuştu. Lavrov ise Kiev'deki Batı yanlısı hükümetin barış sürecini yokuşa sürdüğünü savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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