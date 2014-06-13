ABD’den askerî müdahale sinyali



ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti örgütünün Irak'taki hızlı ilerleyişi karşısında ‘tüm seçenekleri gözden geçirdikleri' açıklamasını yaptı. Irak'ın ABD ve uluslararası topluluğun daha fazla yardımına ihtiyaç duyacağını belirten Obama “Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” dedi.

ABD Başkanı, El Maliki hükümetini ise cihatçıların ilerleyişinin Irak hükümeti için uyandırıcı bir alarm olması gerektiği sözleriyle eleştirdi. Şiilerin baskın olduğu El Maliki hükümetinin Sünni ve Şiiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için bir şey yapmadığı eleştirilerine katıldığı mesajını veren Obama, “Açık konuşmak gerekirse son yıllar boyunca Irak'ta ılımlı Sünni ve Şii liderler arasında güven ve işbirliğinin geliştiğine tanık olmadık” diye konuştu.

Maliki'ye meclis darbesi

Şii Başbakan Nuri el Maliki salı günü bir açıklama yaparak Irak parlamentosunu Musul'da olağanüstü hal ilan etmeye çağırmıştı. Oturumun yapılması planlanan perşembe günü meclise 325 milletvekilinden sadece 128'inin gelmesi sonucu oturum iptal edildi.

NATO: Müdahale gündemde değil

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen IŞİD'i kınadığı ve rehin alınan Türk rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istediği açıklamasında müdahale içinse ise şu an için bir neden olmadığını belirtti. NATO'nun bir müdahalesinin şu an gündemde bulunmadığının altını çizen Rasmussen, İttifak'ın gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de IŞİD'in ilerleyişinin sadece Irak değil tüm bölgede istikrarı tehdit ettiğini belirterek, olayların NATO üyesi Türkiye'ye coğrafi yakınlığına rağmen NATO'nun devreye girmesini beklemediğini kaydetti. Steinmeier, Türkiye'den bu yönde bir talep gelmediğini de hatırlattı.

Diğer yandan BM Güvenlik Konseyi de Irak gündemiyle acil toplandı.