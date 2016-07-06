ABD'de yine polis şiddeti



Baton Rouge'da bir dükkânın önünde CD satan ve adının Alton Sterling olduğu açıklanan siyahinin, iki polis memuru tarafından yerde tutulduğu ve kendisine dört el ateş açıldığını gösteren video kayıtları sosyal medya üzerinden yayıldı. Görgü tanıklarının çektiği videoda, polislerden birinin gence yakın mesafeden ateş açtığı görülüyor.

Polisten yapılan açıklamada, olayın Salı günü öğlen saatlerinde cerayan ettiği ve silahlı bir kişi tarafından tehdit edildiğini belirten anonim bir ihbar aldıkları belirtildi. İki polisin ihbar üzerine olay yerine gittiği ve dükkânın önündeki otoparkta Sterling'i gördükleri belirtildi. Polis ile 37 yaşındaki Sterling arasında arbede çıktığı bilgisi verildi. Ayrıca kurum içi soruşturma başlatıldığı ve iki polis memurunun geçici olarak görevden alındığı belirtildi.

Videonun yayılmasının ardından, Baton Rouge'da yaklaşık yüz kişinin polis şiddetini protesto etmek için sokaklara çıktığı bildirildi. Çok sayıda protestocunun sokakları kapattığı ve üzerlerinde ülke genelindeki protestoların sloganı olan 'Siyahların hayatı önemlidir' yazılı pankartlar taşıdıkları bildirildi.

ABD'de Afro Amerikalıların polis kurşunuyla hayatını kaybettiği vakalar nedeniyle ülke genelinde protestolar düzenlendi. Çok sayıda protestoya şiddet karıştı. 2014 yazında Ferguson'da Michael Brown adlı siyahî gencin öldürülmesi büyük ve şiddetli protesto gösterilerine yol açmıştı. Yine 2015 yılında Baltimore’da Freddie Gray'in polis kurşunuyla öldürülmesi yeniden polis şiddetine karşı protestoların alevlenmesine yol açmıştı.