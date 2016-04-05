ABD’de Wisconsin yarışı

ABD'de kasım
ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar ve
Cumhuriyetçilerin aday belirleme süreci devam ediyor.
Bugün Wisconsin eyaletinde yapılacak ön seçimlerde gözler özellikle de Cumhuriyetçi
delegelerin oylamasında olacak. Anketler, İslam
karşıtı açıklamalarıyla ABD ve
dünyada tartışmalı bir isim olan milyarder iş adamı Donald Trump'ın, partili rakibi
Senatör Ted Cruz karşısında ağır bir yenilgi alacağını gösteriyor. Bu, Trump'ın
temmuz ayındaki parti kongresinde başkan adaylığı için yeterli delege sayısına ulaşma
şansını azaltacak.
Demokratlar‘da ise anketler, Senatör Bernie Sanders'in, favori olarak görülen eski
dışişleri bakanı Hillary Clinton'a karşı şansının iyi olduğunu gösteriyor. Ancak
Wisconsin'de Sanders'in kazanması durumunda bile başkan adaylığı yarışında
Clinton açık arayla Sanders'in önünde gidiyor.