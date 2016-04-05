ABD’de Wisconsin yarışı

ABD'de kasım

ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar ve

Cumhuriyetçilerin aday belirleme süreci devam ediyor.

Bugün Wisconsin eyaletinde yapılacak ön seçimlerde gözler özellikle de Cumhuriyetçi

delegelerin oylamasında olacak. Anketler, İslam

karşıtı açıklamalarıyla ABD ve

dünyada tartışmalı bir isim olan milyarder iş adamı Donald Trump'ın, partili rakibi

Senatör Ted Cruz karşısında ağır bir yenilgi alacağını gösteriyor. Bu, Trump'ın

temmuz ayındaki parti kongresinde başkan adaylığı için yeterli delege sayısına ulaşma

şansını azaltacak.

Demokratlar‘da ise anketler, Senatör Bernie Sanders'in, favori olarak görülen eski

dışişleri bakanı Hillary Clinton'a karşı şansının iyi olduğunu gösteriyor. Ancak

Wisconsin'de Sanders'in kazanması durumunda bile başkan adaylığı yarışında

Clinton açık arayla Sanders'in önünde gidiyor.