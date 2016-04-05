T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD’de Wisconsin yarışı

ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratların başkan aday adayları Wisconsin eyaletindeki ön seçimlerde parti delegelerinin oyuna sunuluyor.

05 Nisan 2016 13:13

ABD'de kasım
ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar ve
Cumhuriyetçilerin aday belirleme süreci devam ediyor.
Bugün Wisconsin eyaletinde yapılacak ön seçimlerde gözler özellikle de Cumhuriyetçi
delegelerin oylamasında olacak. Anketler, İslam
karşıtı açıklamalarıyla ABD ve
dünyada tartışmalı bir isim olan milyarder iş adamı Donald Trump'ın, partili rakibi
Senatör Ted Cruz karşısında ağır bir yenilgi alacağını gösteriyor. Bu, Trump'ın
temmuz ayındaki parti kongresinde başkan adaylığı için yeterli delege sayısına ulaşma
şansını azaltacak.
Demokratlar‘da ise anketler, Senatör Bernie Sanders'in, favori olarak görülen eski
dışişleri bakanı Hillary Clinton'a karşı şansının iyi olduğunu gösteriyor. Ancak
Wisconsin'de Sanders'in kazanması durumunda bile başkan adaylığı yarışında
Clinton açık arayla Sanders'in önünde gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD CumhuriyetçilerDemokratlarınWisconsinDemokratlarCumhuriyetçilerinCumhuriyetçiABDDonald TrumpSenatörTed CruzTrumpSenatör Bernie SandersHillary ClintonSandersClintonDeutsche Welle DWAFPBKNH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24