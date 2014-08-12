ABD'de siyahi gencin ölümüne tepki

Siyahi bir gencin polis tarafından sokak ortasında öldürülmesi, ABD'nin Ferguson kasabasını karıştırdı.

Olay ABD'nin güney eyaletlerinden Missouri'de, St. Louis yakınlarında meydana geldi. 18 yaşındaki Michael Brown'ın polis tarafından öldürüldüğüne dair haber, protesto gösterilerine yol açtı.

21 bin nüfuslu kasabada hafta sonu meydana gelen olaylarda mağazalar yağmalandı, işyerleri ateşe verildi. Göstericiler, kendilerine cop ve göz yaşartıcı bombayla müdahale eden polisle çatıştı. 2 polis yaralandı, 32 kişi gözaltına alındı.

İtidal çağrısında bulunan Ferguson Belediye Başkanı James Knowles, Brown'ın ölümünün bağımsız kurumlarca aydınlığa kavuşturulacağı sözünü verdi. Knowles, olayın bölge polisi değil, St. Louis emniyet birimlerince soruşturulacağını söyledi.

Çelişkili ifadeler

Olaya ilişkin ifadeler çelişkili. Ferguson emniyet müdürü Jon Belmer, gencin olay yerinde görevli polis memuruna saldırdığını, silahını alma girişiminde bulunduğunu söyledi. Bir görgü tanığı ise polisin Brown ve kendisine elinde tabancayla yaklaştığını, ellerini kaldırıp sırtını dönen Brown'un kurşun yağmuruna tutulduğunu savundu.

Brown'a ateş açan polisin beyaz mı yoksa siyahi mi olduğu belirsizliğini koruyor. Ferguson'da görev yapan polislerin büyük kısmının beyaz olduğuna, buna karşın bölge sakinlerinin çoğunluğunu Afro-Amerikalıların oluşturduğuna dikkat çeken "Post Dispatch" gazetesi, olayın taraflar arasındaki gerginliği ortaya koyduğunu savundu. Olay üzerine yaz tatili sona ermesine rağmen Ferguson'da okullar kapalı kaldı.

Öldürülen gencin annesi ne dedi?

Brown'ın annesi Lesley McSpadden oğlunun okulu yeni bitirdiğini söyledi. McSpadden, "Onu diplomasını alması ikna etmek zor olmuştu. Okuldan mezun olan siyah sayısı sınırlı. Zira onlara bir perspektif sunan yok" dedi.

Afro-Amerikalıları temsil eden kuruluşlardan "Renkli Halkın İlerlemesi Ulusal Derneği" (NAACP) de itidal çağrısında bulundu.

Brown ailesi, daha önce benzer vakalarda avukatlık yapan Benjamin Crump'a vekalet verdi. Crump, 2012 yılında Florida'nın Sanford kentinde, George Zimmerman isimli, bir beyaz tarafından öldürülen 17 yaşındaki Afro-Amerikalı Trayvon'ın avukatlığını yapmış, dava Zimmerman'ın beraatiyle sonuçlanmıştı.