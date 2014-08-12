T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de siyahi gencin ölümüne tepki

12 Ağustos 2014 13:59

Siyahi bir gencin polis tarafından sokak ortasında öldürülmesi, ABD'nin Ferguson kasabasını karıştırdı.
Olay ABD'nin güney eyaletlerinden Missouri'de, St. Louis yakınlarında meydana geldi. 18 yaşındaki Michael Brown'ın polis tarafından öldürüldüğüne dair haber, protesto gösterilerine yol açtı.

21 bin nüfuslu kasabada hafta sonu meydana gelen olaylarda mağazalar yağmalandı, işyerleri ateşe verildi. Göstericiler, kendilerine cop ve göz yaşartıcı bombayla müdahale eden polisle çatıştı. 2 polis yaralandı, 32 kişi gözaltına alındı.

İtidal çağrısında bulunan Ferguson Belediye Başkanı James Knowles, Brown'ın ölümünün bağımsız kurumlarca aydınlığa kavuşturulacağı sözünü verdi. Knowles, olayın bölge polisi değil, St. Louis emniyet birimlerince soruşturulacağını söyledi.

Çelişkili ifadeler

Olaya ilişkin ifadeler çelişkili. Ferguson emniyet müdürü Jon Belmer, gencin olay yerinde görevli polis memuruna saldırdığını, silahını alma girişiminde bulunduğunu söyledi. Bir görgü tanığı ise polisin Brown ve kendisine elinde tabancayla yaklaştığını, ellerini kaldırıp sırtını dönen Brown'un kurşun yağmuruna tutulduğunu savundu.

Brown'a ateş açan polisin beyaz mı yoksa siyahi mi olduğu belirsizliğini koruyor. Ferguson'da görev yapan polislerin büyük kısmının beyaz olduğuna, buna karşın bölge sakinlerinin çoğunluğunu Afro-Amerikalıların oluşturduğuna dikkat çeken "Post Dispatch" gazetesi, olayın taraflar arasındaki gerginliği ortaya koyduğunu savundu. Olay üzerine yaz tatili sona ermesine rağmen Ferguson'da okullar kapalı kaldı.

Öldürülen gencin annesi ne dedi?

Brown'ın annesi Lesley McSpadden oğlunun okulu yeni bitirdiğini söyledi. McSpadden, "Onu diplomasını alması ikna etmek zor olmuştu. Okuldan mezun olan siyah sayısı sınırlı. Zira onlara bir perspektif sunan yok" dedi.

Afro-Amerikalıları temsil eden kuruluşlardan "Renkli Halkın İlerlemesi Ulusal Derneği" (NAACP) de itidal çağrısında bulundu.

Brown ailesi, daha önce benzer vakalarda avukatlık yapan Benjamin Crump'a vekalet verdi. Crump, 2012 yılında Florida'nın Sanford kentinde, George Zimmerman isimli, bir beyaz tarafından öldürülen 17 yaşındaki Afro-Amerikalı Trayvon'ın avukatlığını yapmış, dava Zimmerman'ın beraatiyle sonuçlanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SiyahiABD FergusonABDMissouriMichael BrownFerguson Belediye Başkanı James Knowles BrownJon BelmerBrownAfro-AmerikalılarınDispatch34;FergusonLesley McSpaddenHalkınUlusal Derneği34;Benjamin CrumpFlorida SanfordGeorge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24