-ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI YORUMLARI WASHINGTON (A.A) - 12.06.2011 - ABD'deki Brandeis Üniversitesi Crown Ortadoğu Araştırmaları Merkezi uzmanı Joshua Walker, seçim sonuçlarını, "Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesine yardım edecek bir sonuç" olarak niteledirerek, sonuçların, Türkiye'de partilerin tavizler vermeleri ve birlikte çalışmalarını gerektirecek bir sistemi zorunlu kılacağını belirtti. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Walker, seçimleri daha önceden beklendiği gibi AK Parti'nin kazandığını, ancak Anayasayı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşmadığını söyledi. Sonuçların, ''Türkiye'de partilerin tavizler vermeleri ve birlikte çalışmalarını gerektirecek bir sistemi zorunlu kılacağını'' kaydeden Walker, seçim öncesinde büyük kutuplaşma olduğuna dikkati çekerek, "Bence seçimler, Türkiye için hayırlı olacak şekilde sonuçlandı. Türkiye'nin demokrasisinin güçlendirilmesine yardım edecek bir sonuç" dedi. -"ANAYA İÇİN UZLAŞMA ARANMALI"- Walker, "Türk dış politikasında bir süredir stratejik derinlikten bahsedildiğini, ancak şimdi artık demokratik derinlikten bahsetmenin, tek bir partinin ötesine geçerek, birlikte çalışmanın zamanının olduğunu" ifade ederek, "Bence seçim sonuçları, hem AK Parti'yi hem de muhalefet partilerini birlikte çalışmaya zorlayacak. Bunu 10 yıldır yapmıyorlardı" diye konuştu. Anayasa'nın tek bir parti tarafından yazılmaması ve toplum içinde uzlaşının aranması gerektiğini kaydeden Walker, halkın iradesinin, yüzde 50'den fazla oy alan AK Parti'nin yanında olduğunun açıkça görüldüğünü, ancak yüzde 40 civarında kişinin de AK Parti'ye oy vermediğini belirterek, bu kesimle de birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Seçim sonuçlarında kendisini şaşırtan bir unsurun olup olmadığına dair bir soru üzerine Walker, "AK Parti'nin biraz daha az oy almasını bekliyordum. Yüzde 40'ın yukarıları olabilir diyordum, ama yüzde 50 beklemiyordum" dedi. -"MHP ŞAŞIRTTI"- Kendisini esas şaşırtan sonucun MHP'nin yüzde 13 civarında oy toplaması olduğunu bildiren Walker, "Kaset skandalından dolayı, MHP'nin yüzde 10 seçim barajının az üstünde ya da az altında oy alabileceklerini tahmin ediyordum. Yüzde 13 toplayarak çok güçlü bir görüntü çizdiler. Öyle görünüyor ki kaset skandalı ters tepti ve insanlar arasında MHP'ye karşı sempati ve destek yarattı. Skandalla birlikte neticenin MHP için çok daha kötü olacağını düşünmüştüm, ama son dakikada durumu iyi toparladıkları görülüyor" diye konuştu. Walker, seçim sonuçlarının Türk halkının ve Türk hükümetinin demokrasiye ve kendilerine güvenini artıracağını düşündüğünü belirtti. Economist, Financial Times gibi yabancı yayın organlarında seçimler öncesinde çıkan yazılara rağmen, Türk halkının dış dünyaya kulak vermek yerine, kendi sorunlarıyla kendilerinin ilgilendikleri ve kendi siyasi görüşlerine göre oy verdiklerinin görüldüğünü ifade eden Walker, bir soru üzerine, bağımsız olarak seçime katılan BDP'li milletvekillerinin sayısına bağlı olarak, BDP'nin AK Parti'nin birlikte çalışmada fayda sağlayabileceği bir parti olabileceğini, ancak BDP'nin Anayasa yazım sürecinde sorunun değil, çözümün parçası olması gerektiğini söyledi.