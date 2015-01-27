ABD'de Rus casusluk ağına darbe



ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre New York'ta yakalanan 39 yaşındaki zanlı ekonomik casusluk peşindeydi. Zanlıyı 15 yıla kadar hapis bekliyor.

Zanlıya diplomatik dokunulmazlıkları bulunan 40 ve 27 yaşındaki iki Rus zanlının daha yardımcı olduğu belirtildi. ABD Adalet Bakanı Eric Holder, "ne kadar iyi gizlenirse gizlensin, yabancı servislerin faaliyetlerine göz yumulmayacağını ortaya koyduk" dedi.

FBI yetkililerine göre Rus casusluk şebekesinin elemanları iletişim için şifreli mesajlar kullandı. Üçlüyü 2012 Mart ile 2014 Eylülü arasında takip eden FBI görevlileri, düzinelerce buluşmayı kaydetti. 39 yaşındaki zanlı bu sırada bağlantı elemanlarına zaman zaman bir poşet, bir gazete ya da bir parça kağıt verdi. Kendisini zanlılara Rusya'da kumarhane kurmayı planlayan zengin bir işadamının temsilcisi olarak tanıtan FBI elemanı, şebekenin deşifre edilmesinde kilit rol oynadı.

Ukrayna krizi ve Snowden ilişkileri gerdi

Ukrayna krizi, Moskova ile Washington arasındaki gerginliği had safhaya çıkardı. ABD Rusya'yı ayrılıkçılara destek vermek ve Ukrayna'yı istikrarsızlığa sürüklemekle suçluyor. Kremlin'in eski Amerikan istihbarat uzmanı Edward Snowden'a iltica hakkı tanımış olması da Washington'ın tepkisine neden olmuştu. Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun küresel casusluk programını ortaya koyan gizli belgeleri dünya kamuoyuna açıklamıştı.

ABD'de 2010 yılında bir Rus casusluk ağı çökertilmiş, o dönemde kamuoyunun ilgisini çeken kadın casus Anna Chapman daha sonra Rusya'ya iade edilmişti. Anna Chapman memleketinde bir erkek dergisi için poz vermiş, bir TV programının sunuculuğunu üstlenmişti.