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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de protesto gösterileri yayılıyor

ABD'de iki Afro-Amerikalının polis tarafından öldürülmesine tepki olarak başlayan protestoların ardı arkası kesilmiyor. ABD Başkanı Barack Obama, üst düzey bir heyetle 5 polisin öldürüldüğü Dallas'a gidiyor.

12 Temmuz 2016 13:35


ABD'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis şiddeti kınandı. Gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi. Chicago'da göstericiler bir otoyolu ulaşıma kapattı. Kaliforniya eyaletindeki Sacramento'da da kalabalık bir gösteri düzenlendi.

'Black Lives Matter' liderine gözaltı

Hafta sonunda polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında "Siyahların hayatı önemlidir" (Black Lives Matter) hareketinin lideri, aktivist DeRay Mckesson da bulunuyordu. Mckesson, Louisiana eyaletinin Baton Rouge kentinde sebepsiz yere gözaltına alındığını açıkladı.

Obama Dallas yolcusu

ABD Başkanı Obama bugün Dallas'a giderek, hayatını kaybeden polisler için düzenlenen anma programına katılacak. Obama burada bir konuşma yapacak. İki Afro-Amerikalının polis tarafından öldürülmesine tepki için Dallas'ta düzenlenen protesto gösterilerinde 5 polis memuru öldürülmüştü.

George W. Bush da Obama'ya eşlik ediyor

Obama'nın ayrıca olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle basına kapalı bir görüşme yapacağı açıklandı. Obama'ya yardımcısı Joe Biden ve selefi George W. Bush ile eşi Laura eşlik ediyor. George W. Bush, Teksas eyaletinin valiliği görevinde bulunmuştu. Bush'un da anma toplantısında kısa bir konuşma yapacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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