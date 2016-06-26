ABD'de MLS Ligi'nde Sarbi vakası

Los Angeles Galaxy'nin İngiliz yıldızı Steven Gerrard'ın formasındaki hata, akıllara Galatasaray'ın tecrübeli ismi Sabri Sarıoğlu'nu getirdi.

Amerika MLS'de oynanan San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy maçı 1-1 sona erdi. Bu mücadelede Galaxy'nin yıldızı Steven Gerrard'ın formasındaki detay dikkat çekti.

36 yaşındaki futbolcunun formasına ismi 'Gerrard' yerine 'Gerrrad' olarak yazıldığı görüldü. Galaxy adına takımın asistini yapan İngiliz futbolcunun forması sosyal medyada gündem oldu.



Sabri'nin ismi de Sarbi yazıldı

Benzer bir hata Galatasaray'da da yaşanmıştı. Tarihler 3 Mart 2004'ü gösterdiğinde sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e konuk olmuş, bu maçı 3-0'lık skorla kaybetmişti. Bu mücadelede Sabri'nin formasının arkasında ismi 'Sarbi' olarak yazılmıştı. Bu durum spor kamuoyunda çok konuşulan olaylar arasına girmişti.