ABD’de loto heyecanı had safhada



ABD’de Powerball adını taşıyan lotoda haftalardır kimseye çıkmayan büyük ikramiye devredile devredile büyüyerek ülke tarihinde rekor düzeye çıktı. Medyada, 1,5 milyar dolarlık ikramiye ile neler yapılabileceği konusunda senaryolardan geçilmiyor. Bazı gazeteler, bir Amerikan şirketinin 2020 yılından itibaren 1,5 milyar dolara Ay’a gidiş dönüş bileti sattığını hatırlatırken, bazı kaynaklar da 2009’da New York’ta yeniden inşa edilen ve 1,5 milyar dolar maliyetle dünyanın en pahalı spor tesisi unvanını alan Yankee Beyzbol Stadyumu’nun bir benzerinin yapılabileceğini belirtiyor. Çekiliş hem internetten hem de ülke çapında yüzlerce televizyon kanalından naklen yayınlanacak.

29 yıllık taksit

Talihli kişi ikramiyeyi tek seferde almak istediğinde eline sadece 930 milyon dolar geçecek. Florida Eyaleti’ndeki başkenti Tallahassee’de bulunan loto şirketinin verilerine göre, 1,5 milyarlık miktar ancak 29 yıla yayılan taksitlerle ödenebiliyor. Powerball ikramiyesi vergiye tabi.

Aziz ilan edilmek daha olası

Wired adlı teknik dergisinin hesaplarına göre, büyük ikramiyeyi kazanma şansı 292 milyonda bir. USA Today gazetesi ise loto çılgınlığıyla ilgili yorumunda, bir kişinin kendi fikriyle zengin olmasının ya da aziz ilan edilmesinin, büyük ikramiye vurmasından daha büyük bir olasılık teşkil ettiğini vurguladı.