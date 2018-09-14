ABD'de kripto dolandırıcısına 9 milyon dolar para ve 21 ay hapis cezası

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Eylül (DHA) – ABD Connecticut Bölge Eyalet Mahkemesi Josh Garza isimli bir kişiye, kripto para birimleri dolandırıcılığından 9 milyon dolar para cezası ve 21 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme açıklamasına göre yaklaşık dört yıl önce GAW isimli kripto para birimleri şirketi ve Paycoin isimli kripto para birimi üzerinden birçok kişiyi dolandırmaya başlayan Garza’nın sekiz ay boyunca, GAW Miners, Zen Miner ve Zen Cloud şirketlerinin de kuruculuğunu ve yönetimini üstlenerek, ilk “sabit kripto para birimi” olarak tanıttığı Paycoin üzerinden birçok kişiye madencilik ekipmanları sattığı iddia edildi.

Mahkemede Yargıç Robert Chatigny, Garza’nın dolandırdığı kişilere 9 milyon dolar iade ödemesine, 21 ay hapis cezasına ve hapis cezasının sona ermesinin ardından, ilk altı ayı ev hapsi olmak üzere toplam üç yıl da denetimli serbestlik altında tutulmasına karar verdi.