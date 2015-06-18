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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de kiliseye kanlı baskın

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde siyahların gittiği bir kiliseye silahlı baskın düzenlendi. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

18 Haziran 2015 11:28


Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırı dün akşam Charleston kentindeki bir kilisede meydana geldi. Eşgali "20 yaşlarında, dazlak kafalı, beyaz" olarak bildirilen saldırgan, ayin için kilisede toplananlara ateş açtı. 8 kişi olay yerinde öldü. Yaralılardan biri de kaldırıldığı hastanede can verdi.

Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polise kilise için bir bomba ihbarının yapıldığı, kimliği belirsiz kişinin ihbarının silahlı baskın anına denk geldiği belirtildi.

Gelişmeler hakkında bilgi veren Charleston Emniyet Müdürü Gregory Mullen baskını "iğrenç eylem" olarak tanımladı.

Saldırının meydana geldiği Emanuel African Methodist Episcopal Kilisesi Charleston kentinin en eski kiliseleri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Güney KarolinaCharlestonGelişmelerCharleston Emniyet Müdürü Gregory MullenEmanuel African Methodist Episcopal Kilisesi CharlestonDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/dpa/NH/AG

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