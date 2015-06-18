ABD'de kiliseye kanlı baskın



Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırı dün akşam Charleston kentindeki bir kilisede meydana geldi. Eşgali "20 yaşlarında, dazlak kafalı, beyaz" olarak bildirilen saldırgan, ayin için kilisede toplananlara ateş açtı. 8 kişi olay yerinde öldü. Yaralılardan biri de kaldırıldığı hastanede can verdi.

Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polise kilise için bir bomba ihbarının yapıldığı, kimliği belirsiz kişinin ihbarının silahlı baskın anına denk geldiği belirtildi.

Gelişmeler hakkında bilgi veren Charleston Emniyet Müdürü Gregory Mullen baskını "iğrenç eylem" olarak tanımladı.

Saldırının meydana geldiği Emanuel African Methodist Episcopal Kilisesi Charleston kentinin en eski kiliseleri arasında yer alıyor.