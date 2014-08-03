ABD'de İsrail protestosu



ANSWER Coalition adlı sivil toplum ve insan hakları örgütü çatısı altında bir araya gelen onlarca kuruluş Tampa, Chicago, North Carolina, New York, Boston ve Philadelphia’nın da aralarında bulunduğu birçok şehirden otobüs kaldırdı. Washington’a gelen protestocular Gazze’deki saldırıların bir an önce sona ermesi için sloganlar attı.

Protestoculardan biri olan Virginia’da yaşayan, aslen Faslı olan Adil Yassin “Filistin’de olanlar kabul edilebilir değil ve insanlığa aykırı. Bu yüzden bugün buraya geldik. senatörlerimizin ve başkanımızın ne düşündüğümüzü bilmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

North Carolina’dan Washington’a protesto için gelen 17 yaşındaki Gazze kökenli Yazid Salim “Gazze’de çok fazla insan öldürülüyor. Desteğimizi göstermek için geldik” dedi. Diğer bir genç katılımcı olan Sarin ise, ‘Umarım buradaki siyasetçiler gerçekleri görür ve bizi destekler. Filistin çok ürkütücü bir savaş ile karşı karşıya” şeklinde konuştu.

'Saldırılar kabul edilemez'

Gösteriye katılan Amerikalı Orta Doğu uzmanı Jared Markland ise, “Gazze’ye yapılan kasıtlı saldırılar kabul edilemez. Dünya’nın artık sesini yükseltmesinin zamanı geldi. Buna Başkan Obama, Kongre, Dışişleri Bakanlığı da dahil. Bu durum 21'inci yüzyıl için kabul edilir bir durum değil” açıklamasını yaptı. Markland, “Obama bu kitle katliamını durdurması için Netanyahu’ya baskı yapmalı” dedi. Obama’dan diğer beklentilerin ise, Gazze’deki sınırın açılmasını sağlaması, insani yardımın bölgeye gönderilmesi ve Gazze’nin yeniden yapılandırılması için destek sağlanması olduğunu belirtti. Markland “Protestoda sadece Araplar yok. Yahudiler burada, Amerikalılar da burada. İnsanlar artık Amerikan hükümetinin insan haklarına saygı göstermemesinden bıktı, o yüzden bu kadar çok insan geldi' dedi.

Gösteri esnasında polis zaman zaman müdahalede bulundu. Beyaz Saray’ın önündeki bir direğe tırmanmak isteyen protestocu tutuklandı. Gösteriye İsrail ve Amerikan bayrağı ile gelen iki kişi ile onlarca kişi arasında çıkan kavga polisin hızlı müdahalesi ile durduruldu. Protestoculardan bazıları ise, bir İsrail bayrağını ateşe verdi.

Obama'nın Ortadoğu politikasına eleştiri

Başkan Obama’nın sadece Gazze değil tüm Ortadoğu politikası ciddi eleştiriler ile karşı karşıya. Obama’nın eski Ortadoğu Danışmanı Dennis Ross Washington Post’a yaptığı açıklamada Hamas’ın kazdığı tünellerin keşfinin İsrail için ‘stratejik bir sürpriz’ olduğunu söyledi. İsrail’in ABD Büyükelçisi Ron Dermer 9 Temmuz’da yaptığı açıklamada ise, Hamas’ın kullandığı uzun menzilli füzelerin İran tarafından temin edildiğini söylemişti. Dennis Ross da bu konuya dikkat çekti. İran’la nükleer programı konusunda bir anlaşma sağlanmasının ABD'nin tek hedefi olmaması gerektiğini söyleyen Ross, bu yaklaşımın İran’ın bölgede daha fazla güçlenmesine yol açacağını belirtti.

Yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açan savaşın başlamasından kısa bir süre önce Washington Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve 1200 kişinin katıldığı bir ankette Filistin halkı barıştan yana olduklarını belirtmişti. Anketa katılan Filistinlilere ‘Hamas İsrail ile ateşkesi korusun mu?’ sorusu yöneltilmiş; Batı Şeria’daki Filistinlilerin yüzde 56'sı, Gazze'deki Filistinlilerin ise yüzde 70'i bu soruya “evet” yanıtını vermişti.