ABD'de IŞİD operasyonu



Massachusetts federal savcılık yetkililerinden verilen bilgiye göre, bir süredir güvenlik güçlerinin takip ettiği 23 yaşındaki zanlı 4 Temmuz'da gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada bir piyade tüfeği, iki tabanca ve molotof kokteylleri ele geçirildi. Boston'da olduğu gibi bir düdüklü tencereyle saldırı düzenlemeyi planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

'Boston saldırısını örnek aldı'

Cevher ve Tamerlan Çarnayev kardeşlerin 15 Nisan 2013 tarihinde Boston maratonuna düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan 17'si kol ve bacaklarını kaybetmişti. Saldırı, 11 Eylül 2001 sonrası ABD'de düzenlenen en şiddetli terör eylemiydi.

Yetkililer, Massachusetts'te yakalanan zanlının bomba düzeneği yerleştirdiği düdüklü tencereleri üniversite yemekhaneleri gibi kalabalık yerlerde infilak ettirmeyi planladığını tahmin ediyor. Zanlının evinde yapılan aramalarda IŞİD taraftarı olduğuna dair kanıtlar da bulunduğu belirtildi.

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DW/dpa/NH/BÖ