Afrika dışındaki ilk Ebola vakası ABD'de ortaya çıktı

Batı Afrika'yı etkisi altına alan Ebola salgınının başladığı günden bu yana ilk kez, Afrika ülkeleri dışındaki bir ülkede Ebola vakası teşhis edildi. ABD'li hastanın Texas'ta tedavi altına alındığı bildirildi. Hastalıkları Kontrol ve Koruma Dairesi (CDC) Başkanı Thomas Frieden, düzenlediği basın toplantısında hastanın 10 gün önce Liberya'dan ABD'ye geldiği ve eldeki kan örneklerine dayanarak tereddüte yer kalmayacak şekilde Ebola'nın teşhis edildiğini söyledi. Hastanın ABD'ye geldikten birkaç gün sonra belirtiler göstermeye başladığı ve Texas'a bağlı Dallas kentinde bir hastaneye başvurduğu bildirildi. Hasta karantina altında tutulurken, şu ana kadar çevresindeki başka bir kişiye virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı bilinmiyor. ABD'li hastanın Liberya'da Ebola ile mücadeleye katılan bir kişi olduğu öne sürülüyor.

Thomas Frieden, ABD'de başka bir şüpheli vaka bulunmadığını söyledi. Beyaz Saray'la da telefonlaştığını ifade eden Frieden, Başkan Obama ile sıkı karantina önlemleri konusunu değerlendirdiklerini kaydetti. Yetkili, “Ebola'yı kontrol altında tutabileceğimize ve bir salgına dönüşmeyeceğine eminim” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Batı Afrika'da etkili olan Ebola salgınında şu ana kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün toplam 6 bin 500 kişiye bulaştığı sanılıyor. Ancak örgüt, bu sayının tahmin edilenden çok daha yüksek olmasından endişe ediyor.