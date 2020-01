ABD'de ikinci tartışmalı karar

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki Afro-Amerikalı Eric Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmış, bir grup polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Amatör video kaydındaki görüntülerde Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce, nefes alamadığını söylediği yer almıştı. Daha sonra bilincini kaybeden Garner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

New York Savcılığı, jürinin olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen polisin yargılanmasına gerek olmadığı kararına vardığını açıkladı. Takipsizlik kararı çıkmasını protesto eden göstericileri şiddetten uzak durmaya çağıran New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Böyle bir karara varılmasını New Yorklular istemezdi" dedi.

New York'ta 30 gözaltı

New York'un Times Square ve Rockefeller Center gibi merkezi yerlerinde toplanan yüzlerce kişi kararı protesto etti. Göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok" sloganını attı. Caddeleri ulaşıma kapatmak isteyen göstericilerden 30'u gözaltına alındı.

Başkan Barack Obama kararı dolaylı olarak eleştiren bir açıklama yaptı. Kararı protesto eden göstericileri şiddetten uzak durmaya çağıran Obama, "Irk, bölge, din ayrımı yapmaksızın Amerikalılar olarak hepimiz bunun Amerika'nın bir problemi olduğunu, sadece siyahilerin ya da yerli Amerikalıların sorunu olmadığını kabul etmemiz lazım" dedi.

Bu arada ABD Adalet Bakanlığı, Eric Garner'ın ölümüyle ilgili federal soruşturma başlatma kararı aldı. Adalet Bakanı Eric Holder, olayla ilgili "bağımsız, kapsamlı, adil ve hızlı bir vatandaşlık hakları soruşturması" sözü verdi.