ABD'de 'ikinci Snowden' vakası

Brezilya'da yaşayan Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald tarafından kurulan "The Intercept" haber portalında bir süredir ABD tarafından oluşturulan terörle mücadele veri bankasının ayrıntılarına yer veriliyor.

Veri bankası kısaca TIDE (Terrorist Identities Datamart Environment -Terörist Kimlikleri Veri Tabanı Ortamı) adını taşıyor.

İddiaya göre TIDE tam 1 milyon kişiyi kapsıyor. 2009 yılında Detroit'te bir yolcu uçağına yönelik "külot bombası" ile saldırı girişiminin ardından TIDE'ye yüklenen veri sayısında adeta patlama olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD'li istihbarat çevreleri, TIDE'ye ilişkin ayrıntıların Edward Snowden'a özenen yeni bir ifşaatçı tarafından sızdırılmış olmasından kaygı duyuyor.

CNN Televizyonu'na konuşan uzmanlar, "The Intercept haber portalında yapılan yayın yeni bir sızıntı kaynağına işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski ajanı Edward Snowden halen kendisine iltica hakkı tanınan Rusya'da bulunuyor.