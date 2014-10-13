T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de ikinci Ebola vakası

Teksas'ta bir hastayı tedavi eden hemşireye Ebola bulaştı. Başkan Obama, salgınla mücadele ekibinden açıklama istedi.

13 Ekim 2014 15:43

Adı açıklanmayan hemşire, ABD'ye geçen ay giriş yapan Liberyalı Thomas Eric Duncan'ı tedavi eden ekiptendi.

Thomas Eric Duncan, Dallas kentinde 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ni (CDC) olayı bir an önce açıklığa kavuşturmaya çağırdı.

Hemşirenin tedavisi sırasında koruyucu giysiler giydiği ve diğer önlemleri yerine getirdiği belirtildi.

İspanya'da da salgına yakalandıktan sonra tedavi için ülkelerine getirilen iki misyoner rahibe bakan bir hemşire virüsü kapmıştı.

İsrail'de olağanüstü önlemler

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola salgınında ölenlerin sayısı 4 bini aştı. Başta Liberya, Sierra Leone ve Gine olmak üzere Ebola virüsüne yakalananların sayısı da 8 binin üzerinde seyrediyor.

Ebola virüsünden ilk ölüm üzerine ABD yönetimi havaalanlarında önlemleri arttırma kararı almıştı. New York'taki John F. Kennedy havaalanında denetimin uygulanmasına bugün başlanıyor. ABD'deki diğer uluslararası havaalanlarının da bunu izlemesi bekleniyor.

İsrail de Batı Afrika ülkelerinden gelen yolcuların kontrolden geçirileceğini açıkladı. Denetim, Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanı ve diğer sınır kontrol noktaları ve limanlarda uygulanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TeksasEbolaObamaABDLiberyalı Thomas Eric DuncanEric Duncan DallasBaşkanı Barack Obama Hastalık KontrolMerkeziSağlıkLiberya Sierra LeoneGineYork JohnBatı AfrikaTel Aviv Ben GurionDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24