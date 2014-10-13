ABD'de ikinci Ebola vakası

Adı açıklanmayan hemşire, ABD'ye geçen ay giriş yapan Liberyalı Thomas Eric Duncan'ı tedavi eden ekiptendi.

Thomas Eric Duncan, Dallas kentinde 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ni (CDC) olayı bir an önce açıklığa kavuşturmaya çağırdı.

Hemşirenin tedavisi sırasında koruyucu giysiler giydiği ve diğer önlemleri yerine getirdiği belirtildi.

İspanya'da da salgına yakalandıktan sonra tedavi için ülkelerine getirilen iki misyoner rahibe bakan bir hemşire virüsü kapmıştı.

İsrail'de olağanüstü önlemler

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola salgınında ölenlerin sayısı 4 bini aştı. Başta Liberya, Sierra Leone ve Gine olmak üzere Ebola virüsüne yakalananların sayısı da 8 binin üzerinde seyrediyor.

Ebola virüsünden ilk ölüm üzerine ABD yönetimi havaalanlarında önlemleri arttırma kararı almıştı. New York'taki John F. Kennedy havaalanında denetimin uygulanmasına bugün başlanıyor. ABD'deki diğer uluslararası havaalanlarının da bunu izlemesi bekleniyor.

İsrail de Batı Afrika ülkelerinden gelen yolcuların kontrolden geçirileceğini açıkladı. Denetim, Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanı ve diğer sınır kontrol noktaları ve limanlarda uygulanacak.