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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de idam mangası geri geldi

Zehirli ilaç sıkıntısı, ABD'nin Utah eyaletinde 11 yıl önce kaldırılan idam mangalarının dönüşüne yol açtı.

24 Mart 2015 14:02


Utah Eyalet Senatosu'nun iki hafta önce onayladığı yasa tasarısı Vali Gary Herbert tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Eleştirilere yanıt veren valinin sözcüsü Marty Carpenter, yargı kararını yerine getirme zorunluluğuna dikkat çekti. Carpenter, gerekli ilaçların bulunamaması halinde idam mangasının yedek yöntem olarak devreye gireceğini söyledi.

İdam mangasıyla infazdan yana olanlar yöntemin zehirli iğneye kıyasla daha insani ve daha hızlı olduğunu savunuyor.

Avrupalı şirketlerin boykotu

ABD'de zehirli iğneyle idam cezalarının infazı tepkilere neden oluyor. Avrupalı şirketler, infaz sırasında enjekte edilen ilaçlardan biri olan Pentobarbital'i ABD'ye sevk etmiyor.

19 yaşındaki bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilen Clayton Lockett'ın infazı büyük tepki toplamıştı. Lockett, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde bir ilaç karışımıyla infaz edilmek istenmiş, ancak işlem başarısız olunca mahkûm, yaklaşık 43 dakika boyunca can çekiştikten sonra kalp krizinden ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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