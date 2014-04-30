ABD'de idam dehşeti

19 yaşındaki bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Clayton Lockett'ın cezası, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde bir ilaç karışımıyla infaz edilmek istendi.

Ancak işlem başarısız olunca 38 yaşındaki mahkum, yaklaşık 43 dakika boyunca can çekiştikten sonra kalp krizinden öldü. İlk incelemelerde, ilaç karışımının "istenen etkiyi yapmadığı" belirlendi. Gelişme üzerine bir başka idam mahkumu olan Charles Warner'in infazı ertelendi.

İnfazlar iptal

Olayın incelenmesi talimatını veren Oklahoma Valisi Mary Fallin, önümüzdeki 2 hafa için planlanan idam infazlarını iptal etti. Fallin, kullanılan ilaçların dozajının gözden geçirileceğini söyledi.

İnfaz edilen sanığın avukatlarından Madeline Cohen, "Müvekkilim işkenceyle öldü" dedi. Avukat Cohen, olayın bağımsız bir kurul tarafından tüm ayrıntılarıyla araştırılmasını istedi. Madeline Cohen, infazda kullanılan ilaçların üreticileri ve insan vücuduna etkilerinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Gizlilik politikasına tepki

Sanık avukatlarının infaz öncesi bu yöndeki talebi eyaletin yüksek mahkemesi tarafından "üretici firmaların korunması" gerekçesiyle reddedilmişti.

Amerikan İnsan Hakları Derneği'nin (ACLU) Oklahoma şubesinden yapılan açıklamada infaz kınandı. Açıklamada, yetkililerin infazda kullanılan ilaçlara ilişkin gizlilik politikasına da tepki gösterildi.