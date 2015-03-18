ABD'de idam



1996 yılında bir polisi öldüren Cecil Clayton'ın avukatları infazın durdurulması için son ana kadar çaba harcadı.

İnfazdan bir saat kadar önce dosyayı ele alan Yüksek Mahkeme, idam kararının yerinde olduğuna hükmetti.

1972 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrasında Clayton'ın beyninin bir kısmı alınmıştı. Avukatları, mahkûmun bu ameliyat sonrası değiştiğini, halüsinasyon ve depresyon geçirdiğini, şizofreni ve kızgınlık nöbetlerinden muzdarip olduğunu gündeme getirmişti.

Böylece ABD'de bu yıl içinde infaz edilen idamların sayısı 10'a yükseldi. Teksas eyaletinde cinayetten suçlu bulunan Manuel Vasquez'e verilen idam cezası geçen hafta zehirli iğneyle infaz edilmişti.