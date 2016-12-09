ABD'de 'doğmamış çocuklar' adına dava açıldı

ABD'li dizi oyuncusu Sofia Vergara'nın dondurduğu embriyoları adına miras haklarının elinden alındığı gerekçesiyle dava açıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Modern Family dizisinde rol alan Vergara, eski erkek arkadaşıyla döllediği iki embriyosunu dondurdu. Vergara ve erkek arkadaşı Nick Loeb, 2014 yılında ilişkilerini bitirdi.

Dava, Louisiana Eyalet tarafından 'doğmamış çocuklar' adına açıldı.

Kürtaj karşıtı bir eyalet olan Louisiana yasalarına göre, döllenmiş yumurtalar 'hukuk nezdinde kişi' kabul ediliyor.

Açılan davada, Emma ve Isabella adındaki iki embriyonun, dünyaya getirilmeyerek kendileri için oluşturulan yatırım fonundan para alma haklarının ellerinden alındığı belirtildi.

Embriyolar, California eyaletinde bulunuyor. Ancak isimlerine açılan yatırım fonu ise Louisiana'da yer alıyor.

Açılan davada, anne Vergara bu embriyoların taşıyıcı bir anneye verilmesini kabul etmeyerek doğmalarına engel olmakla suçlanıyor ve hayata gelmeleri için babaları Loeb'e teslim edilmeleri isteniyor.