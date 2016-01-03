ABD'de çiftçilerin isyanı



Olay ABD'nin Oregon Eyaleti'nde bulunan Burns kentinde meydana geldi. Bölgede çiftçilik yapan bir baba oğulun kaçak av yaptıklarını gizlemek amacıyla dört dönümlük bir araziyi kundakladıkları gerekçesiyle beşer yıl hapse mahkum olması çevredeki diğer çiftçilerin tepkisine yol açtı. Çiftçilere örgütlü eylemciler de destek verdi.

Baba oğula destek amacıyla düzenlenen hükümet alehytarı gösteriden sonra bir doğa parkının idari binasına giren bazı göstericiler, binayı işgal ettiklerini açıkladı. Binayı işgal eden grup adına açıklama yapan Ammon Bundy, terörist olmadıklarını belirterek, "İşgali gerektiği kadar sürdürereceğiz. Günler, haftalar hatta daha da uzun olabilir" dedi.

Bölgede tanınan bir çiftçinin oğlu olan Bundy, Federal Hükümetin arazilerini satın almak istediğini ancak çiftçitlerin satmaya yanaşmamaları üzerine bu tür yöntemlerle kendilerini cezalandırmaya çalıştığını ileri sürdü. Resmi makamların iktidar gücünü istismar ettiğini söyleyen Bundy, CNN'e verdiği demeçte, "Şimdi bu istismara direnme zamanı" dedi.

Bundy'nin babası Nevada'da kamu arazisinde otlayan sığırlarını çekmemek için 2014 yılında silahlı bir grupla günlerce emniyet güçlerine direnmişti.