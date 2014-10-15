ABD'de bir Ebola vakası daha



Teksas Eyaleti'nin Dallas kentindeki bir hastane geçen hafta ölen Ebola hastası Liberyalı Thomas Eric Duncan'ın bir sağlık personeline daha virüs bulaştırdığı açıklandı. Teksas Eyaleti Sağlık Bakanlığı, salı günü ateşinin yükselmesi üzerine sağlık personeline yapılan Ebola testinin pozitif sonuç verdiğini ve hastanın hemen karantinaya alındığını kaydetti. Duncan'ın virüs bulaştırdığı ikinci sağlık görevlisinin temas kurduğu kişiler de izlemeye alındı.

Liberya'dan ABD'ye geldikten sonra Ebola hastası olduğu anlaşılan Duncan, Dallas'daki bir hastanede tedavi altına alınmış, Duncan'ın geçen çarşamba günü de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. ABD'deki ilk Ebola vakası olan Duncan'ın kendisiyle ilgilenen hemşilerden birine virüs bulaştırdığı pazar günü ortaya çıkmıştı. Nina Pham adında 24 yaşındaki hemşirenin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hemşire Pham, salı günü sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Önlemler tartışılıyor

ABD'de iki sağlık personeline koruyucu elbiseler giymelerine rağmen virüsün nasıl bulaştığı bilinmiyor. Dile getirilen ihtimallerden biri hemşirelerin maskelerini çıkarırken virüsün bulaşmış olabileceği şeklinde. Koruyucu önlemlerin eksik olması yüzünden virüsün bulaştığını savunan ve bu nedenle sağlık makamlarını eleştiren Sağlık Çalışanları Sendikası ise hemşilere Ebola hastasıyla ilgilenirken uymaları gereken bir protokol verilmediği suçlamasında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada ise hemşilerin yönetmeliklerin öngördüğü şekilde koruyucu elbise, yüz maskesi, eldiven ve gözlük giydiği belirtildi. Sağlık makamları, Duncan'ın tedavi gördüğü hastanede çalışan 70'den fazla kişinin de gözlenmeye devam edildiğini açıklamıştı.

BM'den çağrı

Birleşmiş Milletler, Batı Afrika'da Ebola ile mücadeleye daha fazla uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu. Dünyanın hastalığa karşı verilen mücadeleyi kaybedebileceğini belirten BM'nin Ebola misyonu temsilcisi Anthony Banbury, "Virüs eğer bizden daha hızlı koşarsa, yarışı kaybedebiliriz" diye konuştu. ABD Başkanı Barack Obama da dünyanın Ebola ile mücadelede daha fazla girişimde bulunması gerektiğini söyledi.