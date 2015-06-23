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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de bayrak tartışması

Güney Carolina'daki kilise saldırısının ardından ırkçılığı simgelediği öne sürülen konfederasyon bayrağının kaldırılması gündemde.

23 Haziran 2015 14:59


Tartışmalı konfederasyon bayrağının kaldırılmasını talep eden Güney Carolina Valisi Nikki Haley, "Bu bayrak geçmişimizin önemli bir parçası olsa da görkemli eyaletimizin geleceğini temsil etmiyor" diye konuştu. Cumhuriyetçi Partili siyasetçi Haley, Charleston saldırısından bu yana başkent Columbia’daki eyalet kongre binasında dalgalanan konfederasyon bayrağının acı tartışmaların bir malzemesi olduğunu kaydetti. Vali, bu bayrağın kaldırılması ile 21 yaşındaki beyaz bir saldırgan tarafından Charleston’daki bir kilisede öldürülen 9 Afro-Amerikalının yâd edilebileceğini ifade etti.

Saldırgan da bu bayrak ile poz vermişti

Amerikan İç Savaşı'ndan (1861-1865) kalma bayrağı eleştirenler, bu bayrağın o dönem köleliğin kaldırılmaması için kuzey eyaletleri ile savaşan güney eyaletlerini temsil ettiğini ve şimdi de Afro-Amerikalıları tehdit etmek için kullanıldığını savunuyor. Charleston’daki saldırıyı düzenleyen şahıs da bu bayrak ile birçok kez poz vermişti.

Obama cenaze törenine katılacak

ABD Başkanı Barack Obama, Charleston’daki saldırıda öldürülen rahip Clementa Pinckney’in cuma günü yapılacak cenaze töreninde bir konuşma yapacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Obama, Eyalet Parlamentosu’nun Demokrat senatörlerinden biri olan Pinckney’i kişisel olarak da tanıyordu.

Charleston’daki saldırıda yaşları 26 ile 87 arasında 6 kadın ve 3 erkek Afro-Amerikalı yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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