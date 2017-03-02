ABD’de antisemitizm tırmanıyor

“Burada söz konusu olan Donald Trump’ın Yahudi düşmanı olup olmaması değil. Asıl önemli olan, Başkan’ın söylem ve eylemleriyle antisemitizmin teşvik edilmesi!“ Bu sözler, sol-liberal Yahudi kuruluşu “J-Street“ yetkilisi Alan Elsner’e ait.

Trump, bu eleştirileri kesin bir dille reddediyor. Hatta kızı Ivanka’nın, Yahudi eşi Jared Kushner ile evlenebilmek için din değiştirdiğine atıfta bulunuyor. Ortodoks Yahudi inancına mensup olan Kushner, Beyaz Saray’da ABD Başkanı’nın danışmanı olarak çalışıyor.

New York merkezli "Amerikan Yahudi Kongresi (AJC)" adlı çatı örgütünün başkanı Jack Rosen ise bu argümanları yetersiz buluyor ve şu hatırlatmayı yapıyor: “Trump, uzun yıllar boyunca antisemit olayların hiçbirini kınamadı. Çok daha önceden açıkça tepkisini koymalıydı.“

Musevi mezarlıklarına saldırılar

Son olarak geçen Pazar gecesi (26.02.) Philadelphia'daki Mount Carmel Musevi Mezarlığı’nda yaklaşık 100 kabre kimliği belirsiz kişilerce hasar verildi. Polis henüz failleri bulamadı. Aynı şekilde iki hafta önce Saint Louis ve Missouri’de de Yahudilere ait mezarlıklara yapılan saldırılar henüz aydınlatılamadı.

Amerikan emniyet makamlarının verilerine göre, son iki ay içinde Yahudi kuruluşlarına yönelik bombalı saldırı tehditleri 90’ı buldu. Büyükşehirlerde ise yine Musevi kuruluşlarının binalarına spray boya ile tehdit ve hakaret içerikli resimler yapılıyor, yazılar yazılıyor. Üniversitelerde ise sağ grupların antisemitzm propagandasında artış görülüyor.

‘Tüm azınlıklar tehdit altında‘

Alan Elsner, bu eylemlerin Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden sonra bariz şekilde arttığına dikkat ve ekliyor: “Aşırı sağcı internet portalı Breitbart’ın eski yöneticisi Steve Bannon‘un Başkan’ın başdanışmanlığına getirilmesi, aşırı sağcı grupları daha da cesaretlendirdi."

Bir diğer Yahudi kuruluşu olan "İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL)" tarafından yapılan açıklamada ise antisemitizmle daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. ADL, Philadelphia’daki mezar saldırganlarının yakalanması için 10 bin Dolar ödül koydu.

Jack Rosen ve Alan Elsner’e göre son saldırılar sadece Yahudileri değil, aynı zamanda ABD’deki tüm azınlıklarıhedef alıyor: “Trump'un seçilmesinden sonra ortam öylesine çok gerildi ki, Müslümanlar ve Latin Amerika kökenli göçmenler de tehdit altında.“

​© Deutsche Welle Türkçe

Miodrag Soric