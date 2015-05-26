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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de 11 Eylül korkusu

ABD'de Atlantik ötesi uçuş yapan yolcu uçaklarına bomba ihbarı yapılması 11 Eylül korkusuna neden oldu.

26 Mayıs 2015 13:28


ABD'nin New York ve New Jersey eyaletinin Newark kentlerinde pazartesi günü çok sayıda yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldığı bildirildi. İhbarın ardından uçaklarda polisin arama yaptığı, ancak aramalarda ne bomba ne de tehlikeli başka bir patlayıcı madde izine rastlandığı belirtildi.

FBI'dan yapılan açıklamada ihbarları aynı kişinin yaptığı ve polisin ihbarı yapan kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi.

Savaş uçakları eşlik etti

Büyük korkuya neden olan olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede Amerikan savaş uçaklarının Fransa'dan gelen, Air France Havayolları'na ait bir yolcu uçağına ise eskortluk yaptığı bildirildi. New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'na indikten sonra uçakta yapılan aramada şüpheli bir maddeye rastlanmadı.

Fransız haber ajansı AFP, aralarında Saudi Arabian Havayolları'na ait bir uçağın da bulunduğu 10 kadar uluslararası uçuşun ihbarlardan etkilendiğini duyurdu.

Farklı karakollar arandı

Amerikan televizyon kanalı NBC'nin FBI'a dayandırdığı haberinde, bir kişinin ABD'deki farklı polis karakollarını aradığı ve birçok uçakta kimyasal silah bulunduğu ihbarı yaptığı belirtildi. İhbarın ilgili birimlere iletilmesinin ardından da FBI ve Maryland'daki Terörle Mücadele Merkezi'nin hemen harekete geçtiği kaydedildi.

Haber kanalı CNN de anonim ihbarların arkasında radikal İslamcıların olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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