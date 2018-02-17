ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'dan yapılan siber saldırılarla müdahale edildiği yönündeki suçlamalar yeni bir boyut kazandı. Seçimlere Rusya'dan müdahale edildiği yönündeki soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in bürosundan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Büyük Jüri'nin 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında iddianame hazırladığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nca kamuoyuna açıklanan iddianamede 13 kişi ve 3 şirketin faaliyetlerine 2014 yılında başladığı ve amaçlarının Amerikan siyasi sistemine "nifak tohumları etmek" olduğu ifade edildi. Kendilerini sosyal medyada ABD vatandaşı olarak lanse eden bu kişilerin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi. 2016 yılı ortalarından itibarense söz konusu kişi ve kurumların ABD başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump'u destekledikleri, rakibi Hillary Clinton'u ise karaladıkları kaydedildi. Zanlılar ayrıca bankaları dolandırmak, internette dolandırıcılık yapmak ve internette başkalarına ait kimlikleri çalarak kullanmakla da suçlanıyor.

Seçimlere müdahale etmekle suçlanan grubun liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir işadamı olan Yevgeni Prigozhin olduğu belirtildi. Yüzlerce kişinin yer aldığı grubun merkezinin Putin'in memleketi St. Petersburg olduğu ancak bazı zanlıların ABD'ye de seyahat ettikleri belirtildi. Suçlanan iki şirketin ise Rus hükümetiyle anlaşmaları olduğu kaydedildi.

Özel yetkili savcı Mueller Trump'un seçim kampanyasını yürüten ekiple Rus hükümeti arasında yasa dışı bir anlaşma olup olmadığı ve Trump'un Başkan seçilmesinin ardından Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Rusya'dan müdahale iddialarıyla ilgili soruşturma yapmasını engelleyip engellemediğini soruşturuyor.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Açıklamasında, "13 kişi ABD seçimlerine müdahale mi etti? 13 kişi milyarlık gizli servis bütçesine ve gizli servise karşı mı? Saçma" ifadesine yer verdi.

İddianamede Putin'e yakın olduğu iddia edilen ve suçlanan işadamı Yevgeni Prigozhin RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, iddianameye kızmadığını söyleyerek, "Amerikalılar çok duygusallar ve ne görmek istiyorlarsa onu görüyorlar" dedi.

AFP,dpa,rtr /HT,BK

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