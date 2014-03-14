ABD ve Rusya restleşti



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım'da pazar günü bağımsızlık için yapılacak referandum öncesinde son kez Londra'da bir araya geldi.

Son bir hafta içinde dördüncü kez bir araya gelen bakanların görüşmesi altı saatten fazla sürdü. Ancak Kerry, Moskova'yı Kırım konusunda geri adım atmaya ikna edemedi.

"İşgal planımız yok"

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD ile ortak bakış açısına sahip olmadıklarını dile getiren Lavrov, buluşmanın yapıcı geçmesine rağmen taraflar arasında farklılıklar olduğunu vurguladı. Rusya'nın Kırım halkının arzusuna ve referandumdan çıkacak sonuca saygı duyacağını belirten Lavrov, Ukrayna'nın güneydoğusunu işgal etme planları olmadığını söyledi.

Lavrov, ayrıca Ukrayna'daki krize Rusya'nın tutumunun yol açmadığını ve Ukrayna'nın Batı tarafından yanlış bir seçime yönlendirildiğini savundu. Arabulucuk için talep edilen uluslararası bir oluşumu da ‘gereksiz‘ olarak nitelendiren Rus Bakan, Kırım'ın Rusya için İngiltere'nin geçmişte Arjantin'le kriz yaşadığı Falkland Adaları'ndan daha önemli olduğunu ifade etti.

Batı'yı Rusya'ya karşı alınması planlanan yaptırım kararlarına karşı da uyaran Lavrov, “Ortaklarımız yaptırımların zarar verici önlemler olduğunu biliyor“ diye konuştu.

"Referandum yasadışı"

Washington'ın da Kırım konusundaki tutumundan geri adım atmayacağı mesajını veren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de referandumdan çıkacak sonuca ABD'nin saygı duymayacağını dile getirdi ve “Bu referandumun yasadışı olduğunu düşündüğümüzü söylemek zorundayım“ diye konuştu.

Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Enda Kenny'i ağırlayan ABD Başkanı Barack Obama da Ukrayna krizinin diplomatik yollardan çözülmesi konusunda hala umutlu olduğunu söyledi.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmesi durumunda bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunan Obama, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın egemenliğini desteklemek konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

AB'nin listesi hazır

Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı yaptırım uygulamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Brüksel'de pazartesi günü bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanlarının Rusya'daki belirli kişiler için seyahat yasağı uygulanması ve hesaplarının da dondurulması kararı alması bekleniyor. Birlik ülkelerinin yaptırım uygulanacak 30 kişilik liste üzerinde de anlaşma sağladığı belirtiliyor.