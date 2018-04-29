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BBC Türkçe

ABD ve Katar 'terörle mücadele mutabakatı' imzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. ABD ve Katar, "terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi" konularında işbirliği yapacak.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. ABD ve Katar, "terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi" konularında işbirliği yapacak.

Rex Tillerson'ın üst düzey danışmanlarından R.C Hammonds gazetecilere yaptığı açıklamada "Katar ve Amerika Birleşik Devletleri, Katar'ın terörle mücadelesini güçlendirmek ve terörün finansmanı konusundaki sorunlarını gidermek adına gelecekte atabileceği adımların çerçevesini belirleyen bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu, ileriye yönelik atılmış, umut veren bir adım" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da, Katar'a boykot uygulayan 4 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın bir araya geleceklerini duyurdu.

Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da katılacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, aşırılık yanlısı grupları desteklediği ve İran'la yakın ilişkilere sahip olduğu gerekçesiyle geçen ay Katar ile tüm ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ambargo uygulamaya başlamışlardı.

4 ülkenin 13 maddelik talepleri arasında Katar'ın, Al Jazeera televizyonunu ve Türkiye'nin ülkedeki askeri üssünü kapatması da yer alıyordu.

Bir diğer talep de, Katar'ın Körfez'de doğalgaz sahasını paylaştığı İran ile ilişkilerini sınırlandırmasıydı.

Doha yönetimi tüm bu talepleri reddetmişti.

Söz konusu liste ABD'nin Körfez ülkelerinden, Katar'dan ne istediklerini açıkça söylemelerini talep etmesi üzerine açıklanmıştı.

Arabuluculuk yapan ABD ise taleplerin "makul ve gerçekçi" olması gerektiğini vurgulamıştı.

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