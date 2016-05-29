ABD Suudilere misket bombası satışını dondurdu

Ünlü dış politika dergisi Foreign Policy Amerikan yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, Yemen'de operasyonlar yürüten Suudi Arabistan'a misket bombası satışının durdurulduğunu yazdı. Bu kararda, Yemen'deki sivil ölümlerinin sayısındaki artışın etkili olduğu kaydedildi. Amerikan yönetiminden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de, sivillerin de yaşadığı bölgelerde misket bombası kullandığının bilindiğini belirtti. Yetkili "Bu konudaki endişeleri çok ciddiye alıyoruz ve bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon 2015 mart ayından beri Yemen'de İran'ın desteklediği Husi isyancılara karşı operasyonlar düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarda misket bombası kullanması nedeniyle ülkede mayın tarlaları oluştu.

Foreign Policy'nin haberine göre Amerikan yönetimi, insan hakları savunucularının sık sık dile getirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin öldüğü ya da yaralandığı bombalı saldırılardan rahatsız.

Amerikan yönetiminin misket bombası satışının durdurulması kararında kongreden gelen eleştirilerin de etkili olduğu tahmin ediliyor.

Misket bombası, "bomba içinde bomba" olarak bilinen bir çeşit silah. Havada açılan bomba ve içindeki küçük bombalar dağılarak infilak ediyor ve bu nedenle etki alanı geniş. Bazı bombaların birkaç yıl sonra bile patlama riski söz konusu. Misket bombası 2008 yılında Oslo'da hazırlanan bir konvansiyonla yasaklandı. Bu konvansiyonu Suudi Arabistan ve ABD imzalamadı.