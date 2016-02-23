ABD: Suriye’de B planımız var

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de çatışmaların durdurulamaması ve siyasi değişimin yürürlüğe sokulamaması durumunda B planına sahip olduklarını söyledi.

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanlığının yıllık bütçe görüşmesinde konuşan Kerry, 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkes konusunda tarafların ciddi olup olmadığının birkaç gün içinde ortaya çıkacağını belirtti.

“Suriye bölünür”

John Kerry, çatışmaların durdurulması sürecinin uzaması durumunda Suriye’yi bir arada tutmanın zor olacağını belirterek, “Daha fazla bekleyecek olursak Suriye'yi bir bütün olarak tutmak için çok geç olabilir” diye konuştu.

Suriye'de siyasi değişimin gerçekleşmemesi durumunda B planı seçeneklerinin bulunduğunu kaydeden Kerry, “Bu geçiş süreci gerçekten ciddi mi, değil mi, bir ya da iki ay içinde göreceğiz. (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın gerçek bir geçiş yönetimi sürecinin oluşturulması konusunda gerçek kararlar alması gerekecek. Eğer bu olmazsa, muhakkak ki değerlendirilen B planı seçenekleri bulunmaktadır” diye konuştu. Kerry, Esad görevde olduğu sürece Suriye'de iç savaşın sona erdirilemeyeceğini de kaydetti.

ABD ve Rusya, Suriye'de hükümet birlikleri ile IŞİD ve El Nusra dışındaki muhalif güçler arasında çatışmaların 27 Şubat'tan itibaren durdurulması konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı. Beşar Esad da yaptığı açıklamada ateşkes planını Kabul ettiğini bildirerek, Suriye'de parlamento seçimlerinin 13 Nisan'da yapılacağını ilan etmişti.