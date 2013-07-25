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Dünya

ABD: Snowden'ın gideceği tek yer ABD olmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Psaki: Snowden'ın havaalanından ayrılmasına izin verilmesine yönelik herhangi bir girişimin derin hayal kırıklığı yaratacaktır

25 Temmuz 2013 04:20

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına sızdıran Edward Snowden'ın, bulunduğu Moskova'nın Şeremetyevo Havaalanı'ndan ayrılmasına izin verilmesine yönelik herhangi bir girişiminin "derin hayal kırıklığı" yaratacağını belirterek, "Snowden'ın gideceği tek yer ABD olmalı" dedi.
Psaki, günlük basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü bildirdi. Kerry'nin, Snowden'ın ABD'ye gönderilmesi gerektiğine yönelik düşüncelerini yinelediğini ifade eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı'nın Rusya'nın doğru olanı yapabileceğini kaydettiğini aktardı. 
Psaki, Snowden'ın havaalanından ayrılmasına izin verilmesine yönelik herhangi bir girişimin "derin hayal kırıklığı" yaratacağını dile getirerek, "Snowden'ın gideceği tek yer ABD olmalı" diye konuştu. 
Bu konudaki haberlere Rusya hükümeti nezdinde açıklık getirmeye çalıştıklarını anlatan Psaki, "Snowden'ın gerçek statüsüne yönelik güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim anladığımız kadarıyla kendisi hala havaalanındaki transit bölümde" ifadesini kullandı. 

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