ABD seçimlerinde 'Oprah etkisi'

ABD'de Hollywood yıldızları ve müzisyenlerin başkan adaylarını desteklemesinin ne kadar önem taşıdığı tartışılırken, Maryland Üniversitesi'nden iki ekonomist, en çok kazanan talkshow sunucusu Oprah Winfrey'nin, Senatör Barack Obama'ya ön seçimde 1 milyondan fazla oy kazandırdığını 'bilimsel' olarak niteledikleri bir araştırmayla ortaya attı.



Maryland Üniversitesi ekonomi bölümünden iki uzman Craig Garthwaite ve Tim Moore, Demokrat Parti'nin başkan adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimlerden önce Barack Obama'nın, ABD'nin bir numaralı talkshow'cusu Oprah Winfrey'nin desteğini almasının, Obama'ya tam 1 milyon 15 bin 559 oy kazandırdığını savunuyor.



Dergi okurları ve kulüp üyeleri



İki ekonomist, bu 'araştırmada' veri olarak, Oprah Winfrey'nin 'O' adını taşıyan dergisinin abone sayısı ile Oprah kitap kulübüne üye olanların sayısını kullanıyor ve bu sayının, Obama'nın oylarını artırdığını iddia ediyor. İki uzmana getirilen eleştiri ise, Oprah'ın dergisine abone ve kitap kulübüne üye olanların hepsinin muhakkak Obama destekçisi olması gerekmediği. Gartwaite ve Moore da, bu eleştiriyi kabul ediyor, ancak yine de tezlerinin arkasında duruyor.



Uzmanların, Oprah Winfrey'nin Barack Obama'ya nasıl 1 milyon 15 bin 559 oy kazandırdığına ilişkin açıklaması da çok anlaşılır görünmüyor. Ancak bu çalışma, ünlü isimlerin siyasileri desteklemesinin, oy kazanmada nasıl etkili olduğuna ilişkin ilk çalışma özelliği taşıdığı için medyadan ilgi gördü.



Barack Obama, partisinden başkan adayı olacağını Şubat 2007 tarihinde ilk kez açıklamıştı. Kazanırsa ABD'nin ilk siyah başkanı olacak Obama'ya, üç ay sonra ünlü televizyon talkshow yıldızı Oprah Winfrey'den destek gelmişti. Obama'nın seçim kampanyasını yürüten büro, "Oprah Winfrey'nin desteği bizi sadece gururlandırır" açıklamasını yaptı.



Onun beğendiğini herkes beğeniyor



Televizyon programında sık sık duygularını sergilemekten çekinmeyen, obezite ile kişisel mücadelesini seyircileriyle paylaşan Oprah Winfrey, şovunu izlemeye gelenlere dağıttığı pahalı hediyelerle de biliniyor.



1986 yılından beri Amerikan televizyonlarında boy gösteren Winfrey, ABD'nin en zengin kadınları arasında yer alıyor. Oprah Winfrey'nin kitap kulübünde "favori eserleri" arasında yer alan kitaplar, satış patlaması yapıyor. Winfrey'nin herhangi bir ürünü kullanıp beğendiğini söylemesi de aynı etkiyi yapıyor. Örneğin, klasikler arasında yer alan Leo Tolstoy'un "Anna Karenina" romanı ve Gabriel Garcia Marguez'in "Kolera Günlerinde Aşk" romanının satışları, Oprah'nın bu kitapları favori listesine almasının ardından yüz kat arttı.



Pew kamuoyu araştırma kuruluşunun 2007 yılında yaptığı bir ankete göre, Demokrat Partili seçmenlerin yüzde 23'ü, Oprah'nın kimi onayladığının kendileri için önemli olduğunu ve ön seçimlerde muhtemelen Barack Obama'ya oy vereceklerini söyledi.



Angeline Jolie'nin peşindeler



Ünlülerin, ABD başkanlık yarışında ağırlığını ortaya koyması yeni bir uygulama değil. Siyasiler de bu çerçevede, popüler yıldızların desteğini almak için çaba gösteriyor. Vanity Fair dergisinde çıkan ilginç bir habere göre, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını garantileyen John McCain ve Demokrat Partili Barack Obama'nın seçim kampanyalarını yürüten büroların, kendi tarafına çekmeye çalıştığı ünlüler listesinin en tepesinde Angelina Jolie yer alıyor.



Jolie, kendisi gibi ünlü bir Hollywood yıldızı olan Brad Pitt ile ilişkisi ve bakımını üstlendikleri çocuklar ve son olarak da yeni dünyaya gelen ikizleriyle magazin gündeminden düşmeyen bir isim. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelenen Angelina Jolie'nin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Haberlere göre Jolie, iki başkan adayına, henüz karar vermediğini söylemiş.



Chuck Norris, Paris Hilton...



Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışının ilk safhalarında, Arkansas'ın eski Valisi Mike Huckabee de, ünlü bir isimden yararlanmıştı. Bu isim, Uzakdoğu dövüş sanatlarındaki yeteneklerini beyaz perdede sergileyen Chuck Norris'ti. Hatta Huckabee, bir televizyon reklamında, "Topraklarımızda güvenlikten mi bahsediyorsunuz? Size tek bir cevabım var: Chuck Norris!" diyerek, esprili bir üslup kullanmıştı.



ABD'de magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan, Hilton Otellerinin varisi Paris Hilton da, John McCain'in bir televizyon reklamında kullanılmıştı. McCain'in kampanyası, Obama'nın, tıpkı Paris Hilton gibi ün kazanmaya çalıştığı, ancak bunun ABD başkanlığı için yeterli olmadığı tezini işlemişti. Paris Hilton ise hemen bir video mesajıyla McCain'e karşılık vermiş ve McCain'in, çok yaşlı bir adam olduğuna vurgu yapmıştı. Hilton'ın, McCain'i zombiler ve CNN'nin ünlü talkshow'cu Larry King ile kıyaslayan videosu büyük ilgi görmüştü. (AA)

