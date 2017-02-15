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Dünya
Deutsche Welle

ABD Savunma Bakanı'ndan NATO açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO’nun Brüksel’deki ana karargâhını ilk ziyaretinde ittifakın "ABD için temel ilke olarak kalmaya" devam edeceğini bildirdi.

15 Şubat 2017 20:54

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirilerinin ardından ittifak ortakları Trump’ın radikal bir politika değişikliğine gitmesinden endişe ediyordu. Ancak ABD Savunma Bakanı James Mattis, çarşamba günü Brüksel’de katıldığı NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde bu endişeleri gideren açıklamalar yaptı. Mattis, "İttifak ABD ve tüm Atlantik ötesi topluluk için şu an bağlı olduğumuz kadar temel bir ilke olarak kalmaya devam edecektir" diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO’nun Brüksel’deki ana karargâhını ilk ziyaretinde, Başkan Trump’ın NATO’yu "güçlü bir şekilde desteklediğini" de aktardı.

Radikal İslamcı terör grupları gibi yeni düşmanlara atıfta bulunan Mattis, "Bir kez daha dönüşüme uğrayan yeni zorluklara karşı gerekli tepkiyi verebileceğimizi kanıtlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Brüksel'deki bu "önemli toplantıda" ittifakın gelecekteki rotasının belirleneceğini kaydeden Mattis, ABD'nin NATO'nun savunma harcamalarına daha fazla katkının yapılması talebine Avrupa'nın verdiği olumlu yanıtı da memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Mattis "NATO içerisindeki savunma harcamalarında makul bir yük dağılımı yapılmasını adil" bulduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce NATO ile ilgili yaptığı değerlendirmede, NATO'yu "modası geçmiş" bir ittifak olarak nitelemiş ve çok az ülkenin yapması gereken katkıyı sağladığını söyleyerek, bunun ABD'ye karşı büyük bir haksızlık olduğunu belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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