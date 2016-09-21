ABD: Saldırıdan Rusya sorumlu

Suriye'de pazartesi günü hava saldırısına hedef olan BM yardım konvoyuyla ilgili
ABD ve Rusya arasındaki gerginlik sürüyor. Beyaz Saray danışmanı Ben Rhodes, bu
tür bir saldırı ile ilgili olarak sadece iki gücün söz konusu olabileceğini belirterek, bu
güçlerin ya Rus, ya da Suriye hava kuvvetleri olabileceğini söyledi. Saldırıyı 'büyük bir
insani trajediye yol açan skandal bir eylem' olarak nitelendiren Rhodes, "Dolayısıyla
her halükarda bölgedeki hava saldırılarından Rus yönetimini sorumlu tutuyoruz" dedi.
Diğer yandan Reuters haber ajansı, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde,
saldırının SU-24 tipi iki Rus savaş uçağı tarafından düzenlendiğini aktardı. Haberde,
Amerikan istihbaratının, Rus uçaklarının saldırı sırasında bölgede uçtuğuna dair
bilgiye sahip olduğu kaydedildi.
YMK: Elde net görüntüler var
Suriyeli muhalif Yüksek Müzakere Konseyi'nin (YMK) Başkanı Riyad Hicab
da
konvoya eşlik eden bir YMK üyesinin elinde saldırıyla ilgili çok net görüntüler
olduğunu belirterek, bölgede Rus ve Suriye kuvvetleri dışında hiç kimsenin saldırıyı
gerçekleştirecek yeterli hava teknolojisine sahip olmadığını savundu.
Rusya ve Suriye yönetimleri dün Washington'dan gelen suçlamaları reddetmiş,
Kremlin'den yapılan açıklamada olayın Rus ordusu tarafından soruşturulduğu
bildirilmişti.
Halep vilayetindeki Urm Kübra kasabasında pazartesi günü düzenlenen hava
saldırısında BM ve Suriye Kızılayı araçlarından oluşan 31 kamyonluk konvoydaki 18
kamyon hasar görmüş, yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. BM, olay
sonrasında Suriye'deki tüm yardım malzemesi nakliyatını geçici olarak durdurduğunu
açıklamıştı.